O que é a beleza emocional?

A demanda por mudanças extremas na aparência e o ímpeto de se submeter a intervenções drásticas podem ser sintomas de conflitos emocionais. Este é o ponto de partida para as reflexões apresentadas no livro Casa All – Beleza Física e Emocional, lançamento do psicólogo e consultor de imagem Guto Bolsoni.

Todos os anos, mais de 1,5 milhão de procedimentos estéticos são realizados no Brasil, segundo informações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dentre as operações mais procuradas, está a de aumento da mama, com uma média anual de 200 mil cirurgias.

Em 2022, o rejuvenescimento das pálpebras e a rinoplastia devem se consolidar como tendência nos consultórios. Isso porque na pandemia, as pessoas passaram a se observar com mais frequência por meio de telas, gerando um “boom” na busca por transformações faciais.

Com Casa All, Bolsoni apresenta e discute o conceito de beleza emocional. O termo engloba o estado de harmonia entre sentimentos, afetos e a saúde mental de cada indivíduo. O autor incentiva ainda o debate sobre a busca de terapias e profissionais focados na saúde integral.

“Os procedimentos estéticos nem sempre servem para aprimorar a beleza física. Muitas vezes, funcionam apenas como anestesia na tentativa de curar uma ferida emocional”, alerta o psicólogo. No livro, ele apresenta mecanismos de reflexão para conciliar o bem-estar interno e a aceitação da própria imagem.

Ao longo das páginas, Bolsoni responde perguntas como “Qual o papel dos sentimentos na saúde mental?” e “Como curar feridas internas com um abraço?”, com destaque para a relação entre corpo e mente. Cada capítulo é um convite para revolucionar a forma como se entende e enxerga a beleza.

Ficha técnica

Livro: Casa All – Beleza Física e Emocional

Autor: Guto Bolsoni

Editora: Lisbon Press

ISBN/ASIN: 9789893725887

Páginas: 180

Preço sugerido: R$ 39,00

Link de venda: Amazon e Livraria da Travessa

Sobre o autor

Guto Bolsoni é psicólogo e pós-graduado em psicologia analítica. Possui ainda formação em jornalismo, letras e teatro. Trabalhou como modelo e ator, atuando em novelas e campanhas publicitárias no Brasil e exterior. Como psicólogo e consultor de imagem, criou o espaço Casa All, onde desenvolve estudos e treinamentos com o intuito de propagar a importância de estabelecer o equilíbrio entre beleza física e emocional.

