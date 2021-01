O que comer durante a prática de corrida

Os esportes de corrida exigem que o atleta esteja atento sobre o que comer de modo que ele garanta o aporte energético necessário durante os treinos e provas, os quais, em geral, são de alta intensidade e longa duração. Para isso, é importante que o corredor tenha na dieta altos índices energéticos e repositores de glicogênio muscular, os quais são a fonte de energia dos músculos e relaciona-se diretamente com a performance e a redução da fadiga durante a prática do esporte. Os suplementos chamados intra-treino, são concentrados de carboidratos, normalmente consumidos por atletas para reposição da quantidade adequada de carboidratos necessária para a produção de energia.

Os carboidratos são muito importantes para a prática de esportes de alta duração, como as corridas e partidas de futebol, uma vez que esses macronutrientes são responsáveis pela reposição dos glicogênios, pela redução da fadiga, aumento do desempenho esportivo, maior motivação e menor percepção de esforço. Por esse motivo, além de uma alimentação reforçada de carboidratos na refeição pós treino, ou pós competição, é fundamental que os atletas se preocupem também com a reposição durante a prática do exercício. A nutricionista e consultora da New Millen, Bruna Nogueira, explica que “os efeitos da ingestão regular de carboidrato na performance esportiva, ao longo desses esportes, podem estar associados com a contribuição para manutenção da glicemia, a sustentação da taxa de oxidação de glicose nos estágios finais do esforço, quando o glicogênio muscular já estaria reduzido”.

Existem hoje no mercado géis de carboidratos, com a quantidade necessária do nutriente e de fácil ingestão, com praticidade para o consumo imediato durante a corrida, de modo que o corredor não precise perder o ritmo para fazer a reposição. Bruna afirma que, “quando comparado a barrinha rica em carboidratos, o gel proporciona maior conforto gastrointestinal e maior pico de energia para os atletas.”, o que auxilia na melhora da performance. Esses produtos são compostos por diferentes carboidratos, os quais possuem tempos de absorção diferentes, o que garante ao atleta o consumo energético gradual durante a corrida.

Conheça alguns dos principais componentes do gel carboidrato separados pela nutricionista consultora da New Millen:

Maltodextrina – carboidrato de rápida absorção, que possui alto índice glicêmico, sendo uma fonte rápida de energia, evitando a depleção do glicogênio muscular, sendo aliado do desempenho esportivo. carboidrato de rápida absorção, que possui alto índice glicêmico, sendo uma fonte rápida de energia, evitando a depleção do glicogênio muscular, sendo aliado do desempenho esportivo. Palatinose – carboidrato de absorção lenta, mantendo a glicemia estável durante a prática esportiva e contribuindo para a reposição do glicogênio muscular, melhorando a performance.

Cafeína – ativo que se associa com melhora do tempo de exaustão, além de estar associada com uma redução moderada da dor muscular, causada pelo treinamento, principalmente em homens. – ativo que se associa com melhora do tempo de exaustão, além de estar associada com uma redução moderada da dor muscular, causada pelo treinamento, principalmente em homens. Eletrólitos – também chamados de sais minerais, como sódio, potássio e vitaminas hidrossolúveis (como as vitaminas do complexo B). Durante os treinos e maratonas, há uma grande depleção destes, juntamente com a perda de água, o que pode impactar diretamente no desempenho esportivo, inclusive, podendo levar a complicações importantes ao organismo. Assim, faz-se necessária a reposição destes sais minerais para esses esportistas e atletas. BCAA – associam-se a uma menor sensação de fadiga, além de otimizar a recuperação muscular.

Sobre a New Millen

A New Millen é uma empresa 100% nacional e com padrão internacional de qualidade e segurança na industrialização, atuando há mais de 30 anos no mercado, fornece alimentos saudáveis de elevada tecnologia e engenharia nutricional, além de trabalhar com marcas próprias.

Com uma planta industrial moderna, de mais de 7.000m², localizada em Cajamar (SP), a New Millen possui maquinários de última geração e um laboratório totalmente equipado para realização de testes.

Qualidade, responsabilidade social e performance são alguns dos pilares valorizados pela marca. E esses princípios se refletem nos atletas patrocinados, que se orgulham e, literalmente, vestem a camisa da empresa.

Com o intuito de conquistar a confiança de seus clientes por meio de bons resultados, a New Millen oferece produtos saudáveis, seguros e que melhoram o desempenho físico e mental de seus consumidores.