O que Arthur Aguiar ensina sobre Marketing e Gestão de Crises no BBB22

Arthur Aguiar em sua participação no reality show “Big Brother Brasil”, tem se revelado um jogador com potencial de ir para a final do programa com uma oratória afiada, o que tem gerado surpresa para muitos, pois o ator entrou no reality com uma imagem não muito boa. A especialista Jennifer de Paula explica quais métodos e técnicas que o participante do BBB22 tem usado para conseguir limpar sua imagem dentro da casa mais vigiada do país, deixando de ser o “boy lixo” por ser acusado pela esposa de traição, e se tornando o queridinho do público.

Jennifer, lembra que o cancelamento é um tema muito debatido entre os participantes e que Arthur tem conseguido navegar contra a maré derrubando questões que antes poderiam fazer com ele já entrasse no programa cancelado, e tudo isso se colocando de forma bastante incisiva dentro do jogo ao apresentar seus pensamentos para o público quando tem oportunidade, não tendo medo das consequências fora da casa, bem diferente da estratégia e pensamento da Brunna Gonçalves que declarou que preferia ser “planta” ao ser cancelada.

Neste ponto, o que as ações de Arthur Aguiar para limpar sua imagem e fazer um bom jogo tem a ver com o Marketing? É o que a BBA explica: A persuasão está presente em diversas atividades de nosso dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Ou seja, um advogado, por exemplo, precisa ter bons argumentos, além de ser persuasivo para que convença o júri e ganhe a causa. No marketing/venda é a mesma coisa. No caso do Arthur ele está “vendendo” sua própria imagem para cativar o público.

Para Jennifer o participante tem uma soma infalível quando se trata em poder de convencimento: Atuação, observação para uma análise ampla das situações dentro da casa, coerência e excelentes justificativas com sua comunicação clara e objetiva. Um verdadeiro “Don Juan” do marketing pessoal.

Como especialista e referência na área do Marketing digital, Jennifer de Paula, enfatiza a eficácia das técnicas utilizadas pelo Arthur, sendo elas: a Reciprocidade, pois as pessoas gostam de retribuir favores e gentilezas, como em sua execução constante nas atividades da casa ou até mesmo quando ensinou Jade Picon a utilizar uma vassoura; a afeição quando encontra pontos em comum com outros participantes e desabafa sobre seus próprios erros como uma forma de dizer: Vocês não erram sozinhos; o compromisso e coerência com o jogo, pois a edição precisa de participantes que realmente se importam com o programa e não apenas com o ganho de seguidores que ele pode gerar.

Com isso Arthur tem conseguido nos provar que não importa o tamanho de sua “crise”, ela pode ser revertida com uma estratégia impecável de Marketing e de Gestão Crises, assim como outros participantes já eliminados que souberam transformar o lado negativo de seus atos em um novo recomeço, como no caso da Karol Conká, da edição passada do BBB e da recente participante Jade Picon.