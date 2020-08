O quanto os signos podem dizer da sua saúde

Os signos podem influenciar como a pessoa reage em determinadas situações, assim como influencia também na forma como os acontecimentos impactam na vida, além de como a pessoa guarda isso para si ou coloca isso no Universo. Tudo isso pode afetar o emocional e, consequentemente, trazer doenças físicas também. Conhecer esses aspectos pode ser uma vantagem para saber as áreas que precisam de mais atenção e trabalhar isso preventivamente.

A astróloga Sara Koimbra conta quais são as características de cada signo e ensina a neutralizar esses aspectos.

Áries: este signo é muito enérgico e, por isso, tem grande tendência a desenvolver problemas como ansiedade e estresse. Também pode desencadear dores de cabeça, nos olhos, tensão nos músculos dos ombros, pressão alta e nevralgias. É importante prestar atenção nas emoções e tentar descansar a mente diariamente, sem deixar acumular essa tensão típica do ariano.

Touro: taurinos têm mais propensão a ter problemas com a voz e relacionados à garganta, além de ser o signo relacionado também ao sistema digestivo. É preciso prestar atenção nas emoções para não ficar com nada guardado e causar dores de garganta e inflamações causadas por problemas emocionais mal resolvidos. Apesar disso, Touro tem uma grande energia de absorção e pode tirar vantagem disso para digerir melhor as situações.

Gêmeos: como um dos signos de Ar, Gêmeos pode ser afetado por tudo o que envolve o sistema respiratório. Tem tendência a desenvolver problemas como pneumonia, bronquite e asma, esta última pode ter como uma das causas a ansiedade. O geminiano precisa relaxar e respirar com calma. Deixar fluir e buscar tratamentos naturais podem ser boas alternativas.

Câncer: este é o signo que rege o aparelho digestivo. O canceriano tem uma energia materna e, por isso, tem facilidade de se recuperar, mas pode adoecer como forma de autoproteção, como um recado para diminuir o ritmo. O estresse pode causar dores estomacais também, por isso é importante tirar um tempo para digerir situações difíceis e deixar o passado ir.

Leão: um signo cheio de vitalidade, que rege o coração, por isso, precisa dar atenção ao check-up anual e cuidar para evitar doenças cardíacas e colesterol. Tem tendência a sentir palpitações e arritmias. Outro ponto de atenção para leoninos é a coluna, podendo desenvolver lordose e escoliose. Por sua energia, faz a recuperação ser mais rápida, com vontade de melhorar logo.

Virgem: o virginiano é muito preocupado com sua saúde e em excesso pode se tornar hipocondríaco. Este signo tem tendência a ter problemas intestinais, mas como está sempre muito atento aos sintomas deve agir rápido e levar o tratamento a sério e por isso não tem muitas complicações.

Libra: este signo rege os rins. Librianos precisam cuidar para não reprimir demais as emoções que acabam se solidificando em cálculos renais. Além disso, este signo tende a ter problemas de infecção urinária e cólicas. É muito importante beber muita água ainda mais para os librianos.

Escorpião: signo que rege a área sexual, portanto é preciso cuidado redobrado na proteção tanto física quanto energética nas relações. Também pode ter problemas com intestino desregulado. Como todo signo de água tem grande força para se regenerar e se adaptar, mas também pode ser mais sensível.

Sagitário: o sagitariano tem tendência a se machucar mais nas coxas, nádegas e quadril. Além disso, com sua energia forte de fogo, tem propensão a problemas no fígado e relacionados ao sangue. É importante cuidar das ações por impulsos, mas essa força pode ser positiva ajudando a buscar informações e levar o tratamento muito à risca.

Capricórnio: este signo tem grande tendência a ter doenças da terceira idade desde cedo, como problemas ósseos, reumatismo nos joelhos e na coluna. Por ser muito exigente e perfeccionista pode desenvolver problemas de má digestão e absorver esse estresse de não ter limites no trabalho e se cobrar demais.

Aquário: pessoas do signo de aquário podem desenvolver com mais facilidade doenças circulatórias, além de problemas nervosos, com estresse e ansiedade. O aquariano precisa tomar cuidado para não cuidar demais dos outros e negligenciar a própria saúde.

Peixes: este signo rege os pés e o sistema linfático. Tem propensão a desenvolver problemas hormonais e precisa ficar atento para não transformar uma situação mal resolvida em dor física, desenvolvendo doenças causadas pelo desequilíbrio emocional. Por isso, é importante se cuidar e fazer atividades que liberem esse estresse, além de sempre escutar sua intuição.

Sara Koimbra atua há mais de 10 anos como astróloga, numeróloga e taróloga. Alia seus conhecimentos a terapias e orientação vocacional para adolescentes em busca da primeira profissão e adultos que querem se reinventar profissionalmente. Atua também com avaliação da política usando suas técnicas. instagram.com/sarakoimbra