O papel e os impactos do EAD no ensino em 2020

O setor educacional, a exemplo de toda a sociedade, tem vivido, ao longo dos últimos anos, um importante processo de transformação tecnológica e incorporação de novas ferramentas, conceitos e metodologias, sempre em benefício da aprendizagem dos alunos. No entanto, como em poucos setores, a pandemia trouxe à educação o desafio de antecipar muitas dessas tendências, bem como a necessidade de se estruturar um modelo eficiente, em curto prazo, capaz de atender às expectativas das famílias.

Como premissa, a Maple Bear acredita que podemos – e devemos – aprender sempre, em qualquer circunstância ou etapa da vida. Acreditamos que precisamos, todos, ser protagonistas em nosso processo de aprendizagem, e que ambientes multiculturais, colaborativos e diversos são fundamentais para proporcionar aos alunos as ferramentas e habilidades de que necessitarão para serem bem-sucedidos em todas as esferas de suas vidas – acadêmica, profissional e social – em seus países de origem ou no exterior.

Para responder ao desafio de levar um ensino de excelência a seus alunos em um contexto de distanciamento social e suspensão de aulas presenciais, a solução desenvolvida pela Maple Bear, lançada em apenas três semanas, aprimorada ao longo de vários meses de operação em escolas no Brasil e adotada nos mais de 20 países onde a rede atua, trouxe ótimos resultados.

Hoje a rede conta com cerca de 500 escolas em 24 países – 140 delas no Brasil – levando a mais de 40.000 crianças e jovens um ensino de excelência, verdadeiramente bilíngue e fundamentando nas práticas que fizeram do modelo canadense de educação um dos melhores do mundo. Até outubro, mais de 2,1 milhões de aulas já haviam sido ministradas à distância, com feedbacks positivos de pais e alunos.

A base para a manutenção da aprendizagem nesse período foi a Maple Bear Digital Learning Community, comunidade online de ensino que visa orientar alunos, pais e professores no dia a dia de suas atividades. A iniciativa abrange alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio e inclui ferramentas digitais de interação, conteúdos exclusivos e atividades educacionais. A comunidade é baseada em três pilares: rotinas diárias (orientadas pelo professor para realização pelas famílias em casa), materiais do educador para planejamento das atividades e orientações e ferramentas para a comunicação diária entre escola e famílias e para o gerenciamento do aprendizado.

Suportando estas atividades, a Maple Bear desenvolveu um ecossistema de plataformas, conteúdos e ferramentas de treinamento que proporcionam às escolas, professores e pais todos os recursos de que precisam para garantir que o programa educacional seja entregue em casa, seguindo as boas práticas da educação canadense e com elevado padrão de excelência.

Uma atividade interessante, por exemplo, que se tornou mais frequente, foi a realização de encontros virtuais de algumas turmas da Maple Bear Brasil com escolas em outros países, como México, Coréia do Sul e Canadá. Uma abordagem que, no contexto de pandemia e isolamento, fez ainda mais sentido, uma vez que os jovens puderam trocar experiências, debater temas e compreender realidades e culturas diferentes dos seus, por meio de nossas próprias ferramentas e, claro, em inglês, em linha com a proposta bilíngue da escola.

Além de homologar as plataformas tecnológicas utilizadas, a Maple Bear criou manuais e treinamentos para diretores, professores e pais, além de oferecer uma intensa agenda de webinars e workshops sobre os mais diversos temas, com dicas e orientações para o estudo em casa, incluindo melhores práticas para que os pais de crianças menores pudessem apoiar seus filhos em uma das mais importantes abordagens da rede: a de aprender brincando.

A pandemia representou uma mudança repentina e muitas famílias sentiram o impacto, especialmente em seus hábitos diários. Por isso, o foco da Maple Bear foi o de sempre apoiar e acolher as famílias na adaptação a esse novo cenário, destacando que os alunos da Maple Bear puderam contar com uma importante vantagem, uma vez que a metodologia canadense de ensino desenvolve a autonomia e o protagonismo do aluno, comportamento que os alunos, em casa, tiveram ampla oportunidade de exercer em suas atividades e estudos.

Neste momento já foram retomadas as atividades presenciais em diversas cidades, e a Maple Bear seguindo a regulamentação local e protocolos de segurança, está estruturada para acompanhar seus alunos e famílias em qualquer contexto, do 100% presencial ao 100% online. Porém, o impacto da pandemia, mesmo após havermos atravessado esse período de grandes desafios para todos, se estenderá por muito tempo, na forma de diversas das práticas, ferramentas, metodologias e abordagens que desenvolvemos neste período e que se mostraram eficientes e capazes de contribuir para um aprendizado ainda mais rico para nossos alunos.

* Rafael Mangini é Diretor de Marketing da Maple Bear para a América Latina.

Sobre a Maple Bear

Com origem em North Vancouver, British Columbia, Canadá, e com mais de 500 escolas em 24 países, atendendo mais de 40 mil crianças e adolescentes, a Maple Bear Canadian School é líder mundial em educação bilíngue, oferecendo ensino Infantil, Fundamental e Médio de alta qualidade, fundamentado nas melhores práticas que posicionam a educação canadense entre as melhores do mundo. As escolas Maple Bear proporcionam um sistema de aprendizagem centrado no aluno, em um ambiente seguro e estimulante, despertando a paixão por aprender ao longo de toda a vida. No Brasil, a Maple Bear está presente em todos os estados do País com mais de 140 escolas, que contam com uma metodologia canadense de ensino experiencial, bilíngue e multicultural. Em 2017, o Grupo SEB tornou-se o controlador da master franquia brasileira, que investe em treinamento com educadores canadenses, oferece uma oportunidade de negócio sólido e com propósito social que contribui com a formação dos jovens e do País.