O novo normal na educação, por Chico Sardelli

Americana aguarda com ansiedade o término da construção de uma creche no Jardim Boer, iniciadas em 2018 graças ao nosso trabalho para destinar quase R$ 2 milhões para a educação infantil na cidade. Quando concluída pelo governo estadual, a unidade infantil vai receber 130 alunos de até cinco anos de idade.

Esta inauguração será um ganho para toda a cidade, atendida por 52 escolas e creches municipais pelo trabalho constante por mais de 1,6 mil profissionais, dos quais aproximadamente são 900 professores. É uma grande rede de ensino com um orçamento de R$ 178,7 milhões e que atende mais de 16 mil crianças.

O processo educacional começa cedo para cada pequeno cidadão americanense e este movimento deve ser uma constante em todas as fases da vida. E por acreditar nessa verdade, trabalhei para que Americana e outros 200 municípios paulistas recebessem a Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), em funcionamento mesmo frente aos desafios impostos pelo coronavírus, responsável pela suspensão de aulas em todo o planeta. A metodologia de ensino virtual permitiu a continuidade das atividades e este deve ser o caminho para a educação após 2020.

Projetar o desenvolvimento da educação nas cidades é focar na valorização profissional e no estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada para inovar o processo educacional. O uso da tecnologia como ferramenta de aprendizagem pode auxiliar professores a formar cidadãos digitais responsáveis, capacitados para o presente e preparados para superar desafios no futuro.

Americana não figura no estudo “Educação que faz a Diferença”, onde 31 municípios paulistas foram reconhecidos como destaques nacionais frente aos bons resultados das respectivas redes de ensino. Na maioria das cidades em evidência, a integração da aprendizagem on e offline está presente e inclui crianças de todas as idades.

Com o novo normal pós-pandemia, eis o desafio: disponibilizar estas tecnologias para a formação de nossos estudantes.