O novo normal e as habilidades do trabalhador

O novo normal também vai chegar para a vida profissional. E como ficam as habilidades dos trabalhadores? A UiPath entrevistou funcionários de escritórios de todo o mundo e descobriu que quase metade se preocupa com a falta de emprego em cinco anos porque suas habilidades estão desatualizadas. Por esse motivo, 86% dos entrevistados dizem que desejam que seu empregador ofereça oportunidades para adquirir novas habilidades (nova qualificação) e 83% dizem que desejam que seu empregador lhes dê mais oportunidades para aprimorar suas habilidades atuais (qualificação superior).

A pesquisa da UiPath foi projetada para entender como os funcionários de escritórios em todo o mundo acreditam que a tecnologia está mudando competências valiosas, se têm oportunidades de se aperfeiçoar e como as oportunidades de treinamento afetam a satisfação e a segurança percebidas. A pesquisa com 4.500 trabalhadores de escritórios localizados nos EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Índia e Cingapura, realizada entre fevereiro e março deste ano, revelou que quase todos (91%) dos funcionários de escritório acreditam que seus empregadores deveriam estar mais dispostos a investir no universo digital e em treinamento de habilidades tecnológicas para seus funcionários.

Outras conclusões importantes da pesquisa incluem:

Sem oportunidades de qualificação e aprimoramento, os funcionários temem se tornar obsoletos.

Um terço dos funcionários de escritórios em todo o mundo temem que suas funções atuais superem suas habilidades atuais e 25% se preocupam em perder o emprego devido à automação. A maioria dos trabalhadores de escritório (83%) em todo o mundo se sentiria mais segura em seu trabalho se o empregador oferecesse oportunidades de aprender novas habilidades.

O treinamento formal pode ajudar a diminuir a ansiedade dos funcionários em aprender a usar as novas ferramentas digitais por conta própria. De acordo com a pesquisa, 58% dos entrevistados globais se sentem “um tanto” ou “fortemente” intimidados quando precisam aprender a usar uma nova tecnologia, e nos EUA esse número salta para 68%. Surpreendentemente, quanto mais jovem é um trabalhador de escritório, mais intimidado fica ao aprender a usar as novas tecnologias. Quarenta e três por cento das pessoas de 18 a 23 anos em todo o mundo dizem estar intimidadas por aprender uma nova tecnologia, enquanto apenas 10% das pessoas com mais de 56 anos estão intimidadas.

Os funcionários acreditam que serão mais produtivos e satisfeitos no trabalho por meio do treinamento de habilidades.

Oitenta por cento dos trabalhadores em todo o mundo acreditam que seriam mais produtivos se aprendessem novas habilidades. Além de gerar mais resultados comerciais, os funcionários que recebem treinamento de habilidades geralmente estão mais inclinados a permanecer em seus empregos; 88% dos trabalhadores dizem que estariam mais dispostos a continuar trabalhando em uma empresa que ofereça oportunidades de aprimoramento e capacitação.

Entre os trabalhadores em todo o mundo que receberam treinamento no trabalho, eles mencionaram mais responsabilidades, mais oportunidades e maiores salários como os principais benefícios das oportunidades de aumento de qualificação.

Os funcionários desejam aprender automação – e estão dispostos a fazer treinamento por conta própria

A análise de dados é a habilidade mais cobiçada globalmente e nos EUA, a demanda por automação, aprendizado de máquina (ML) e habilidades de IA estão em ascensão. Vinte e dois por cento dos trabalhadores de escritório em todo o mundo dizem estar interessados em adquirir habilidades em RPA, reconhecendo que a automação pode aumentar a produtividade, economizar tempo e permitir um melhor equilíbrio entre vida pessoal e pessoal. Esse interesse é ainda mais alto para os trabalhadores de escritório localizados nos EUA, com 30% dos americanos compartilhando que estão interessados em adquirir habilidades RPA e 87% compartilhando que estão interessados em aprender habilidades de ML e IA.

Oitenta e três por cento dos trabalhadores em todo o mundo e 87% dos trabalhadores nos EUA também dizem estar interessados em aprender sobre BC e IA. Setenta e oito por cento observam globalmente que as habilidades de ML / AI podem beneficiar sua carreira.

Até o momento, para os trabalhadores que não estão aprendendo novas habilidades no trabalho, muitos receberam treinamento para aprenderem por si só. Cinquenta e nove por cento dos trabalhadores de escritório participaram de uma aula ou aprenderam por conta própria uma nova habilidade em seu tempo pessoal para usar no trabalho. Nos EUA, as pessoas são treinadas em RPA com a mesma frequência que são treinadas para um novo idioma.

“Agora, mais do que nunca, são necessárias habilidades digitais. Os empregadores precisam fornecer a seus funcionários novas iniciativas de treinamento para que possam aproveitar melhor a tecnologia, como a automação, para que sejam mais produtivos e satisfeitos em suas carreiras. Cinquenta e oito por cento dos trabalhadores de escritório acreditam que existem mais oportunidades para automatizar tarefas diárias e monótonas no trabalho”, disse Tom Clancy, vice-presidente sênior de aprendizagem da UiPath. “Os empregadores devem oferecer treinamento digital como parte das iniciativas de desenvolvimento de carreira, pois isso comprovadamente melhora a retenção e aumenta a produtividade dos negócios”.

Para saber mais sobre a pesquisa, acesse: https://www.uipath.com/blog/new-research-shows-worker-concerns-about-skills-gap.

