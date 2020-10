Nutricionista ensina salada fácil que vale por uma refeição completa

A salada é uma opção comumente adotada em dietas que buscam a perda de peso, podendo ser o terror de quem gosta de comer muito — há quem acredite que consumi-la é o mesmo que passar fome. Porém, o segredo para que essa refeição possa substituir pratos principais está no equilíbrio entre os ingredientes.

Segundo a nutricionista Gabi Lodewijks, é preciso combinar diferentes fontes de micro e macronutrientes como vitaminas, proteínas, fibras e gordura boa. Na receita proposta pela nutricionista, a base de endívia — semelhante a chicória, rica em vitaminas A, C e do complexo B, antioxidantes, e fibras que ajudam na digestão e saciedade — se funde à bergamota, nozes e chia, tornando o prato leve e nutritivo.

“O punhado de nozes será responsável por trazer gorduras insaturadas, proteínas, fibras e antioxidantes para a refeição, assim como minerais importantes como o zinco e o potássio. A chia virá como a fonte de ômega 3, fibras e outras vitaminas. Já a bergamota constitui um grupo de frutas cítricas ricas em vitamina C, que ajuda no fortalecimento do sistema imunológico”, conta.

Salada nutritiva

Ingredientes

5 endívias picadas

Ervas italianas finas (à gosto)

1 punhado de Nozes

Chia

1 bergamota (tangerina ou mexerica)

100gr de queijo minas

Modo de preparo

Corte as endívias em tiras finas e o queijo minas em cubinhos. Em um prato, acrescente a folhagem, as nozes, a bergamota e o queijo minas. Finalize “polvilhando” o prato com chia. Pode adicionar uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem ou sal e pimenta à gosto, se quiser. Coma na hora!