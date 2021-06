Nutricionista da dica de canjica saudável

A canjica pode ser encontrada em duas formas, a branca e a amarela. A canjica é rica em proteínas, fibras, ferro, magnésio, fósforo, zinco e vitaminas do complexo B. A fibra presente na canjica ajuda na saciedade e no funcionamento do intestino e é um alimento isento de glúten.

O que prejudica a nossa saúde é a forma como fazemos a canjica e a quantidade que comemos, adicionando açucar ou leite condensado, coco adoçado.

Para podermos aproveitar essa deliciosa sobremesa podemos substituir o açucar por adoçante culinário, o leite de vaca pelo leite vegetal de coco, o coco ralado adoçado pelo coco sem açucar e adicionarmos especiarias como canela em pau e cravo que irão adicionar mais nutrientes saudáveis e sabor a canjica.

Mas lembrando que mesmo nao tendo açucar devemos comer com moderação.

A receita:

500g de canjica pre cozida

1 xicara de coco ralado sem açucar

1 xícara de xilito

1 col de sopa de cravo

4 canela em pau

Leite de coco 1, 5 litro

Colocar todos os ingredientes no fogo e ir mexendo até engrossar levemente o caldo em fogo baixo. Acrecentar o cravo e canela e abafar por mais alguns minutos e depois desligar o fogo.