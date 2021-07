Número de internados volta a diminuir em Nova Odessa

A Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa informou no boletim de segunda-feira (12/07/21) o registro nos sistemas de mais 43 casos positivos de Covid-19 em moradores da cidade com relação ao boletim da última quinta-feira pré-feriado, além de mais 42 pacientes que superaram a doença. Nova Odessa chegou assim a 5.733 pacientes positivados ao longo dos 17 meses de pandemia, com 5.077 curados (88,5%).

Não houve informação de óbitos pelo novo coronavírus, de forma que a cidade mantém a marca de 199 moradores vitimados pela Covid, o que resulta em uma taxa de letalidade real de 3,47%, e 11 moradores de outras cidades que falecem aqui.

O número de óbitos em investigação manteve-se estável em quatro. Os casos suspeitos aguardando o resultado de exames caíram neste período de quatro dias para 156 (82 a menos que na última quinta)

Segundo a Vigilância Epidemiológica, ainda é comum que casos de semanas ou mesmo meses atrás demorem a surgir nos relatórios oficiais, devido à demora para a digitação dos dados do paciente nos sistemas pela equipe da cidade onde ocorreram. Em outros casos, o inquérito epidemiológico também pode demorar a ser concluído.

O número de moradores de Nova Odessa internados com sintomas respiratórios ou de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) voltou a cair durante o feriado prolongado, de 20 para 14. Havia, na segunda-feira, dois novaodessenses internados na UR (Unidade Respiratória) do Alvorada (também três a menos), oito na nova ala respiratória do Hospital Municipal (quatro a mais) e os mesmos 4 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de outras cidades da região e do Estado.

CUIDADOS

A Prefeitura de Nova Odessa externa seu pesar pelas pessoas que perderam suas vidas para o vírus, e se solidariza com suas famílias e amigos. O Município segue fazendo tudo ao seu alcance para garantir as condições de atendimento aos pacientes pela Rede Municipal de Saúde.

Não há falta de leitos de baixa e média complexidade nem de respiradores na cidade. No entanto, os leitos de alta complexidade em hospitais da região continuam em situação crítica, e Nova Odessa depende integralmente do Estado, através da CROSS, para obter estas vagas de UTI para seus moradores.

Apesar de a campanha de vacinação contra a Covid-19 continuar avançando diariamente em Nova Odessa, a Secretaria Municipal da Saúde sempre reforça a necessidade de se continuar mantendo os cuidados para combater a disseminação do novo coronavírus enquanto durar a pandemia, principalmente o uso constante de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% e o isolamento social, evitando-se aglomerações.

Saiba mais sobre o combate à pandemia diariamente em http://www.novaodessa.sp.gov.br/, https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/.