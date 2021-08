Nubank participa de rodada de investimentos em fintech indiana

O Nubank, maior plataforma de serviços financeiros do mundo com 40 milhões de clientes, liderou em conjunto com Sequoia Capital e Matrix Partners uma rodada de investimentos de 44 milhões de dólares na fintech indiana Jupiter.

A rodada é a Série B da empresa indiana, com escritórios em Mumbai e Bangalore, e que agora está avaliada em mais de US$ 300 milhões. Ela ocorre apenas um mês após o lançamento do aplicativo beta da Jupiter para convidados e, além do Nubank, reúne alguns dos maiores investidores globais como Sequoia Capital e Matrix Partners, bem como com a participação da Global Founders Capital.

“Nubank e Jupiter compartilham a missão de criar a melhor experiência financeira possível para os clientes, acabando com toda a burocracia e as dores do sistema atual. Os mercados indiano e latinoamericano têm muitas semelhanças e, com esse investimento, pretendemos apoiá-los em seu caminho de crescimento e aprender com os desafios que encontrarão por lá. Vemos muito potencial na empresa e estamos ansiosos para nos juntar a eles tão cedo em sua jornada”, explica David Vélez, CEO e fundador da Nubank.

O Nubank pretende aproveitar as similaridades com o sistema bancário indiano para reforçar seus conhecimentos ao revolucionar a indústria financeira da América Latina. Além do Brasil, onde já é a quinta maior instituição financeira do país, com mais de 40 milhões de clientes alcançados em pouco mais de oito anos, e oferece portfólio robusto de produtos com cartão de crédito, conta digital para pessoas físicas e jurídicas, empréstimo pessoal, seguro de vida e investimentos, a empresa também mantém operações no México e na Colômbia — países onde os clientes também sofrem com a concentração do setor na mão de poucos atores, com elevadas taxas cobradas e baixa qualidade no atendimento.

Baseado na oferta de serviços totalmente digitais e na alta tecnologia para reduzir ineficiências e oferecer serviços gratuitos e um atendimento humano e eficaz aos seus clientes, o Nubank vem mudando paradigmas também nos dois países. No México, a empresa já recebeu mais de 2 milhões de inscrições e é uma das maiores emissoras de novos cartões de crédito. Seus serviços registram uma altíssima satisfação: NPS de 93. Na Colômbia, onde o Nubank desembarcou há cerca de oito meses, mais de 300 mil colombianos já se inscreveram na lista de espera para se tornarem clientes do cartão de crédito.

Em um momento mais maduro da marca, este é o primeiro investimento puro do Nubank em outra companhia. Até o momento, a empresa havia feito apenas aquisições a fim de enriquecer o portfólio de serviços oferecidos para seus clientes e reforçar os talentos internos. Em 2020, a empresa entrou no setor de investimentos com a compra da Easynvest, além de ter adquirido a americana Cognitect, referência mundial em engenharia de software, e integrou a equipe da Plataformatec, consultoria especializada em método ágil e em desenvolvimento e gerenciamento de produtos. Na última semana, anunciou também a aquisição da Juntos Global, empresa americana que atua como uma plataforma que cria conversas proativas automatizadas e personalizadas entre bancos e seus clientes.