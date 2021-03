Nubank lança cartão na Colômbia

Após anunciar a chegada à Colômbia em setembro do ano passado, o Nubank – maior banco digital independente do mundo – lança oficialmente o seu cartão de crédito para os clientes do país. De modo gradativo, os mais de 250 mil colombianos que se inscreveram na lista de espera passarão a receber em suas casas o roxinho, que no país vizinho recebe o nome de Nu.

Nesta fase progressiva de disponibilização do cartão de crédito Nu, o Nubank inicialmente selecionará, de modo aleatório, 3 mil dos 250 mil colombianos inscritos na lista de espera. Eles receberão um e-mail com o convite para fazer o download do aplicativo e completar o cadastro para o recebimento do roxinho em suas residências. Com o passar do tempo, o Nubank irá estender o número de convites.

Com um total de 34 milhões de clientes, o Nubank possui atualmente mais de 20 milhões de usuários do cartão de crédito no Brasil e no México. Entre os brasileiros, grande parte se tornou cliente através de recomendações e convites de conhecidos, amigos ou familiares que tiveram boa experiência com o produto. No México, quase um ano após seu lançamento, já são mais de um milhão de solicitações do cartão de crédito Nu.

SOBRE O NUBANK

O Nubank foi fundado em 2013 para libertar as pessoas de um sistema financeiro burocrático, lento e ineficiente. Desde então, por meio de tecnologia inovadora e excelente atendimento ao cliente, a empresa vem redefinindo o relacionamento das pessoas com o dinheiro em toda a América Latina. Com operações no Brasil, México e Colômbia, o Nubank é hoje o maior banco digital independente do mundo, reinventando a vida financeira de mais de 34 milhões de clientes.

O Nubank atingiu esse patamar ao oferecer um cartão de crédito sem anuidade, totalmente gerenciado por um aplicativo, hoje usado por cerca de 20 milhões de usuários, e uma conta digital, livre de tarifas, atualmente utilizada por cerca de 30 milhões de brasileiros. O Nubank também oferece empréstimo pessoal transparente e descomplicado, um programa de benefícios com pontos que nunca expiram, uma conta para pequenas e médias empresas e seguro de vida. Em 2020, a empresa anunciou a aquisição da corretora digital Easynvest, uma das primeiras corretoras a oferecer acesso online à Bolsa no Brasil, que possui mais de 1,5 milhão de clientes e R$ 23 bilhões de ativos sob custódia.

O Nubank, ao longo dos sete anos de sua história, levantou mais de US$ 1,2 bilhão com alguns dos investidores de tecnologia mais conhecidos do mundo, Sequoia, DST, Tencent, Tiger, Kaszek, Founders Fund, Dragoneer, TCV, Redpoint, Ribbit, GIC, Whale Rock, Invesco and QED.

O Nubank foi eleito pela revista Forbes como o melhor banco do Brasil — e um dos melhores do mundo — por dois anos seguidos, em 2019 e 2020. Também foi reconhecido pela revista Fast Company como a empresa mais inovadora da América Latina e o “challenger bank” mais valioso pela CB Insights.

Hoje, o Nubank é uma empresa global, com escritórios em São Paulo (Brasil), Cidade do México (México), Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colômbia), Durham (Estados Unidos) e Berlim (Alemanha). Foi fundado em 2013 em São Paulo, pelo colombiano David Vélez, e tem como cofundadores a brasileira Cristina Junqueira e o americano Edward Wible. Para mais informações, visite www.nubank.com.br.