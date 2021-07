Nubank eleito melhor banco da América Latina

São Paulo, 14 de julho de 2021 — O Nubank, maior banco digital do mundo, foi eleito o melhor banco da América Latina em 2021, segundo o prêmio Euromoney’s Awards for Excellence, divulgado nesta quarta-feira (14) pela revista britânica Euromoney.

Além do prêmio principal, o Nubank também conquistou a categoria de “Melhor banco digital da América Latina” neste ano. Os prêmios reforçam a relevância da missão de empoderar clientes a cuidar de sua vida financeira e como esse desafio é reconhecido no mundo todo, não só nos países onde o Nubank está presente hoje.

O Euromoney’s Awards for Excellence é um prêmio oferecido pela publicação britânica desde 1992, sendo considerado a principal premiação para a indústria bancária global. Neste ano, o número de inscritos para as categorias regionais e de países foi recorde.

O Nubank também foi apontado em 2021 pela revista TIME como uma das 100 empresas mais influentes do mundo e pela CNBC como uma das mais disruptivas em seu negócio. O banco digital também foi apontado pela revista Forbes como o melhor banco do Brasil – e um dos melhores do mundo – por três anos seguidos, em 2019, 2020 e 2021. Também foi reconhecido pela revista Fast Company como a empresa mais inovadora da América Latina e o “challenger bank” mais valioso pela CB Insights.