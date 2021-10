Nubank terá compra e venda de ações no app e campanha pra você entender sobre

O Nubank, maior plataforma digital de serviços financeiros do mundo fora da Ásia com 40 milhões de clientes, inicia hoje sua primeira campanha voltada exclusivamente a investimentos. Sob o mote “Donos do Pedaço”, a ação vai explicar, de forma fácil e didática, o que significa ser dono de um “pedacinho” de empresas por meio do investimento em ações ou BDRs e também outras modalidades de investimentos, como fundos de investimentos e produtos de renda fixa.

A iniciativa precede uma nova funcionalidade no app do Nubank, que vai permitir aos clientes comprarem e venderem ações e BDRs de empresas listadas na B3. A novidade está em fase final de desenvolvimento e será disponibilizada ainda neste último trimestre do ano.

“Queremos democratizar o acesso ao mercado de capitais para que mais e mais pessoas possam se tornar sócias de uma empresa, assim como mostrar que isso está ao alcance de qualquer um como uma opção de resultados a longo prazo. Há ações ou BDRs no mercado com valores acessíveis. E o primeiro passo para começar a investir é ter informação. Estudar o mercado e entender os riscos é super importante. Por isso, vamos fornecer bastante conteúdo e do jeito Nubank: bem simples e prático”, afirma Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.

Informação: o primeiro passo rumo à Bolsa de Valores

O vasto conteúdo desenvolvido pelo Nubank para a campanha “Donos do Pedaço” visa promover o acesso saudável e sustentável de mais brasileiros a investimentos, incluindo o mercado de capitais. Para isso, foi desenvolvida uma série de vídeos criativos em parceria com um total de 12 influenciadores digitais de diferentes áreas. Os parceiros incluem canais do YouTube como KondZilla, Manual do Mundo, Juliana Luziê, Futirinhas, entre outros. O Nubank também criou um hub de conteúdo focado em ações dentro do blog Fala, Nubank que, a partir de agora, também traz informações sobre a Bolsa de Valores. Nele, já estão disponíveis conteúdos didáticos – em vídeo e textos – como “Como funciona a Bolsa?” e “Por onde começar?”, por exemplo.

Com os youtubers, o banco digital buscou traduzir os riscos e oportunidades do investimento em ações em linguagem do dia a dia. A precondição era não serem especialistas em finanças, com o objetivo de mostrar que todo mundo pode entender mais sobre investimentos. Em vídeo para promover a iniciativa Donos do Pedaço e o conteúdo gerado pelos influenciadores e no seu blog, o Nubank destaca o “super time de experts em vários assuntos para falar sobre investir na bolsa de um jeito que todo mundo entende”.

“Dentro do nosso propósito de democratizar o acesso a investimentos, queremos levar o jeito Nubank de revolucionar o mercado também para este setor”, explica a cofundadora do Nubank. ”Mais do que uma campanha de marketing, a ‘Donos do Pedaço’ é um campanha de educação financeira, que vai ajudar as pessoas a construírem suas carteiras de investimento com informação e conteúdo de qualidade”, conclui.

A campanha também terá peças criativas em canais digitais que fazem referências diretas à possibilidade de uma pessoa ser sócia de diferentes empresas, inclusive de marcas com as quais se relacionam no dia a dia, por meio do investimento em ações.

A primeira iniciativa publicitária em investimentos acontece em um novo momento da marca — de maior maturidade. Em maio, a empresa passou a ter uma nova versão de seu logo, para comemorar o aniversário de oito anos, e, semanas atrás, fez sua primeira campanha nacional em horário nobre da televisão. Além disso, o Nubank se consolidou como uma plataforma completa de serviços financeiros, oferecendo um portfólio variado de produtos – que inclui empréstimo pessoal, cartão de crédito, conta para pessoas físicas e jurídicas, pagamentos instantâneos, seguro de vida e a possibilidade de realizar transferências internacionais, entre outras funcionalidades.

O novo produto de venda e compra de ações, previsto para os próximos meses, vai tornar o portfólio da empresa ainda mais diversificado. Hoje, o app já oferece – com disponibilidade progressiva para a base de clientes – a possibilidade de investimentos nos fundos Nu Seleção, nos quais é possível começar a investir a partir de R$ 1,00 (um real). Ademais, por meio da plataforma Nu invest, clientes possuem mais de 1 mil opções de produtos e podem acessar gráficos e carteiras recomendadas e ter uma jornada completa de investimento.