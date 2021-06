Nubank começa integração com a Easynvest

São Paulo, 02 de junho de 2021 – O Nubank anuncia a conclusão de todos os trâmites jurídicos para a aquisição da Easynvest e os primeiros movimentos de integração das marcas. A corretora ganha um novo logo com o endosso do banco digital e passa a se chamar Easynvest By Nubank. Além disso, Fernando Miranda,CEO da Easynvest, assume o desafio de liderar toda a área de investimentos do Nubank.

A marca Easynvest By Nubank começa a ser implementada em todos os pontos de contato com os mais de 1,6 milhões de clientes da corretora, a começar pelo site e pelos aplicativos iOS e Android. Já Fernando Miranda assume a nova posição com efeito imediato para gerenciar desde os produtos de investimento disponíveis nas plataformas Nubank e Easynvest até o atendimento ao cliente relacionado a esses serviços. Somadas as duas estruturas, são mais de 680 pessoas que compõem a área de investimentos do banco digital.