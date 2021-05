Nubank anuncia Christianne Canavero como diretora ESG

O Nubank, maior banco digital independente do mundo, anuncia Christianne Canavero como sua nova diretora global de ESG-Impacto. A executiva chega com o desafio de fortalecer as iniciativas do banco digital na área de ESG (Ambiental, Social e Governança, em tradução livre), reforçando o compromisso com o setor.

Com mais de 15 anos de experiência em Sustentabilidade, Diversidade e Inclusão, Comunicação, Educação e passagens por multinacionais como Johnson & Johnson, Walmart e Dow, e mais recentemente Christianne esteve à frente da startup Studyfree Brasil. Sua formação inclui um MBA em Negócios pela Universidade de Pittsburgh, pós-graduação em Otimização de Processos pela Universidade de Taubaté e o título de Bacharel em Engenharia Industrial Química pela EEL/USP.

“A área de ESG, além de essencial, é um pilar fundamental no desenvolvimento e perenidade das empresas não só no Brasil, mas em todo o mundo. É com muito entusiasmo que começo essa jornada no Nubank sabendo do impacto positivo que já temos hoje e do potencial que podemos ter no futuro”, afirma a diretora.