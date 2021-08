Nubank abre ‘trainee só para mulheres’

O Nubank anuncia hoje a terceira edição do “Yes, She Codes”, programa de contratação de mulheres que trabalham na área de Engenharia de Software. Durante os dias 30 de agosto e 8 de setembro, mulheres que atuam com desenvolvimento de software poderão se inscrever na nova edição do projeto.

A iniciativa, além de recrutar novos talentos, busca oferecer a troca de experiência entre mulheres do setor. O programa contempla pessoas em qualquer nível de experiência e de diferentes especialidades de desenvolvimento de software (Back-end ou Mobile).

Etapas de seleção

O programa “Yes, She Codes” possui cinco etapas:

Inscrição: as candidatas deverão se inscrever até o dia 8 de setembro na plataforma do projeto.

as candidatas deverão se inscrever até o dia 8 de setembro na plataforma do projeto. Teste de programação: nesta fase, todas as interessadas deverão realizar um teste técnico de programação. Os exercícios poderão ser realizados na linguagem de programação que a candidata sentir mais confortável em utilizar.

nesta fase, todas as interessadas deverão realizar um teste técnico de programação. Os exercícios poderão ser realizados na linguagem de programação que a candidata sentir mais confortável em utilizar. Desenvolvimento em tempo real: as pessoas selecionadas na etapa anterior serão convidadas para uma etapa on-line em tempo real. Na ocasião, as candidatas terão a oportunidade de realizar exercícios de programação em pares e também conhecer os times de Engenharia de Software e Recrutamento do Nubank. A fase trata-se de um momento de colaboração em um exercício que simula o dia a dia na empresa.

as pessoas selecionadas na etapa anterior serão convidadas para uma etapa on-line em tempo real. Na ocasião, as candidatas terão a oportunidade de realizar exercícios de programação em pares e também conhecer os times de Engenharia de Software e Recrutamento do Nubank. A fase trata-se de um momento de colaboração em um exercício que simula o dia a dia na empresa. Entrevistas individuais: Após a etapa de desenvolvimento em tempo real, o Nubank realizará entrevistas individuais com as candidatas pré-selecionadas nas fases anteriores.

Após a etapa de desenvolvimento em tempo real, o Nubank realizará entrevistas individuais com as candidatas pré-selecionadas nas fases anteriores. Devolutiva: na última etapa do processo, as candidatas receberão retorno sobre todo processo seletivo.

“O Nubank tem o objetivo de construir equipes cada vez mais diversas e inclusivas. Por isso, trabalhamos desde 2018 em eventos de recrutamento como o “Yes, She Codes”, que busca aumentar e apoiar a participação de mulheres na área de Engenharia de Software”, comenta Silvia Kihara, Líder Global de Recrutamento de Tecnologia do Nubank.

Inscrições

Período de inscrição: de 30 de agosto a 8 de setembro

Requisitos básicos: mulheres com familiaridade com desenvolvimento de Software (Back-end ou Mobile) em qualquer nível de experiência.

https://www.novomomento.com.br/trainee-santander-paga-r-67-mil/