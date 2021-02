Inscrições da “Mostra de Teatro Cena Bárbara” são prorrogadas

A “Mostra de Teatro Cena Bárbara” de Santa Bárbara d’Oeste teve suas inscrições prorrogadas para esta sexta-feira (12). Os interessados podem se inscrever pelo site www.santabarbara.sp.gov.br/cenabarbara. Mais de 120 companhias de teatro do Estado de São Paulo já se inscreveram para participar do evento. O evento acontecerá de forma on-line e presencial, seguindo os protocolos estabelecidos pelo Plano São Paulo, em data a ser divulgada posteriormente.

Os inscritos são grupos das cidades de Americana, Araraquara, Boituva, Botucatu, Campinas, Carapicuíba, Catanduva, Francisco Morato, Guarujá, Indaiatuba, Iracemápolis, Itapira, Itanhaém, Itupeva, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Mogi das Cruzes, Monte Alto, Paraguaçu Paulista, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, Salto, Santa Bárbara d’Oeste, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Sebastião, São Vicente e Sertãozinho.

A Mostra selecionará 16 companhias de teatro do Estado de São Paulo, sendo cinco delas barbarenses e é realizada pelo Grupo Di Atus e conta com execução pela Lei Federal 14.017/2020 (Aldir Blanc), através do Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, pelo ProAc Expresso Lab, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

O regulamento pode ser consultado pelo link https://is.gd/regulamentocb2021. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 3464-9424. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.