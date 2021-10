Novos óculos contemplam o estilo de vida de cada mulher

A nova era traz oportunidades para colocar na ordem do dia as prioridades pessoais e a retomada dos valores sociais. A mulher contemporânea quer ter liberdade de escolha, incentivo ao seu talento e ser premiada por sua beleza pessoal. Considerando os últimos períodos, que foram particularmente intensos globalmente, a De Rigo dedicou-se a inovar o modelo de negócios e a repensar sua organização, a fim de enfrentar de forma inteligente os desafios colocados pelos mercados contemporâneos.

Com este novo projeto, a empresa quis investir na criação de valor a partir dos seus pontos fortes. Não apenas competências, mas também inspiração, recursos e um conhecimento profundo e sempre atualizado do mercado e das tendências.

Assim nasceu a Yalea, uma marca atemporal de óculos, elegante e feminina, criada para inspirar todas as mulheres. Com 24 modelos de óculos receituário e 13 solares, a Yalea vai além da moda para inspirar força e confiança, combinando valores estéticos e éticos com os quais cada mulher pode se identificar.

Os designs da coleção permitem que as formas enquadrem o rosto sem escondê-lo. Um jeito de homenagear as mulheres de diferentes origens, culturas, idades e épocas – não necessariamente famosas -, que, independentemente dos países e das áreas de atuação, se destacaram por suas escolhas de vida, compromisso e conquistas, tornando-se verdadeiramente inspiradoras.

Os modelos são os mais diversos possíveis, contando com tamanhos variados. A coleção é embasada no melhor custo-benefício sem abrir mão da alta qualidade ofertada em todos os produtos da De Rigo. Materiais de ponta e insertos exclusivos são utilizados em toda a coleção, como metal esmaltado, insertos em cristais e acetato mazzuchelli. As ponteiras são de design exclusivo e visam à personalização da marca e ao conforto do usuário.

Coleção disponível em outubro

A coleção Yalea estará disponível na segunda quinzena de outubro de 2021 simultaneamente nas lojas óticas do Brasil e em toda a sua rede de distribuição que envolve, aproximadamente, 80 países, principalmente na Europa, Ásia e Américas, nos quais a De Rigo atua. “A Yalea é uma marca 100% feminina, pensada e produzida para as mulheres. Ela foi concebida para contribuir para a comunicação de uma nova visão de liberdade de expressão e independência da moda”, explica Barbara De Rigo, diretora de Marketing da empresa.

Para endossar essa ideia, foram escolhidas as modelos internacionais Cindy Crawford e Bianca Balti, mulheres com idades e estilos diferentes – mas com o mesmo “ethos” (palavra grega que expressa o “caráter moral”) e que exprimem harmonia entre beleza exterior e interior. “São duas mulheres empenhadas em promover uma visão consciente, independente e, ao mesmo tempo, atentas à feminilidade. São esses os valores que caracterizam a Yalea”, diz.

Por último, a imagem coordenada criada para Yalea incorpora os valores da marca em cada detalhe. O logotipo revela essencialidade e elegância por meio da escolha de uma fonte clean e sóbria, com um toque de originalidade proporcionado pela inversão da letra ‘Y’. A paleta de cores institucional da marca sugere um renovado sentido de feminilidade.

Multimarcas

Com o lançamento de Yalea, a De Rigo enriquece seu portfólio de marcas próprias, junto com Police, Sting e Lozza, além das várias linhas licenciadas com casas de moda de prestígio que garantiram todo o know-how para a empresa em seus 40 anos de atuação no mercado óptico e de acessórios de moda. A marca Police, que é própria da De Rigo, conta também com uma linha exclusiva de relógios, bolsas e acessórios em couro.

“Nossa empresa reconhece totalmente o valor das mulheres no local de trabalho e na sociedade. Minha mãe contribuiu pessoalmente para a fundação e o desenvolvimento da De Rigo que, desde o início, também se caracterizou pelo grande número de mulheres na empresa. É por isso que queríamos enriquecer nosso portfólio com uma nova marca exclusivamente feminina. Yalea é uma homenagem ao sucesso das mulheres. Colocamos o nosso know-how a serviço de uma coleção que se distingue pela elegância contemporânea, para criar modelos que se caracterizam por um estilo que vai além do tempo e da moda”, conta Barbara.

A De Rigo é líder mundial em design, produção e distribuição de armações de óculos graduados e óculos de sol de qualidade premium. O Grupo é um dos líderes na indústria de óculos graças às redes formadas por 17 empresas, entre elas a General Óptica (Espanha), a Mais Óptica (Portugal), a Opmar Optik (Turquia) e a afiliada Boots Opticians (Reino Unido) e aos mais de 100 distribuidores independentes de varejo.

Essa extensa rede de atacado, administrada pela De Rigo Vision S.p.A., permite a distribuição dos produtos em aproximadamente 80 países, principalmente na Europa, na Ásia e nas Américas. O Grupo atende todos os mercados mais importantes do mundo com suas marcas Lozza, Police, Sting e Yalea, e com as licenças dos selos Aramis, Blumarine, Carolina Herrera, Chopard, Diff Eyewear, Escada, Fila, Furla, Gap, John Varvatos, Jones New York, Lucky Brand, Mulberry, Nina Ricci, Philipp Plein, Tous, Trussardi, TUMI, Victor Hugo, Zadig & Voltaire.