Novos leitos de Covid-19 em Sumaré no hospital do grupo Amil

Membros do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus visitaram nesta sexta-feira, dia 12, as instalações do hospital Madre Theodora, em Nova Veneza, verificando as condições do espaço para a implantação de mais 40 leitos de baixa e média complexidade para tratamento do coronavírus, todos disponibilizados pelos Município.

Após um esforço conjunto entre Prefeitura e Câmara Municipal, uma resposta positiva do grupo empresarial Amil, proprietária do espaço, foi dada ontem, dia 11, disponibilizando o prédio para a implantação dos novos leitos. Agora, o Comitê dá continuidade aos trâmites burocráticos. O próximo passo é fazer a limpeza do prédio, além de finalizar os detalhes técnicos e legais.

Em 2020, um contrato foi firmado com o grupo, que disponibilizou o espaço até o fim de dezembro passado para a Municipalidade. Com a alta no número de casos de coronavírus e de necessidade hospitalar, as conversas foram retomadas para a implantação dos novos leitos, que não são de UTI, são para o tratamento dos casos de baixa e média gravidade.

“Firmamos um contrato com o grupo Amil em 2020, para a utilização do prédio até o fim do ano. Com o fim do período e melhora nos casos na cidade, devolvemos o espaço e todos os vinte leitos que estavam no local foram realocados para a UPA Macarenko e outras unidades de referência, não havendo diminuição de leitos na cidade após a devolução do hospital aos proprietários. Também disponibilizamos todos os leitos do CIS Nova Veneza para os demais atendimentos médicos leves, liberando 20 leitos na UPA Macarenko para atendimentos do coronavírus. Em março do ano passado a UPA Macareko contava com 15 leitos de leve e média complexidade, hoje são 55”, explicou o Comitê.

“Neste momento delicado na saúde pública no Brasil, precisamos unir esforços, contar com a colaboração de todos, encontrar soluções para frear a contaminação e manter os atendimentos médicos. Jamais podemos errar pela omissão. Com a reabertura deste espaço, que foi cedido pela iniciativa privada, a cidade terá condições de garantir que os serviços não sejam interrompidos. Foi uma importante estratégia do prefeito Luiz Dalben”, disse o presidente da Câmara, vereador Willian Souza, integrante do Comitê.

“Agradecemos ao grupo Amil por mais uma vez ceder o espaço para a Prefeitura e ser parceiro da nossa cidade. Seguimos trabalhando com muita seriedade para combater o coronavírus e lutar pela saúde da população. Temos trabalhado muito e feito mais do que poderíamos fazer como Município, porém, pedimos e cobramos insistentemente para que os os outros entes também façam sua parte e disponibilizem novos leitos de UTI, tão necessários para os cuidados com a população. Nos solidarizamos com todos que passam por este momento difícil e com todas as famílias que perderam seus entes queridos, a hora agora é de solidariedade, união e fé. Que Deus continue nos abençoando e guiando.Vamos vencer essa luta pela vida”,falou o prefeito Luiz Dalben.