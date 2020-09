Novos itinerários para o verão europeu 2021

Com retorno gradual e responsável das operações, a Costa Cruzeiros anuncia novo programa de itinerários para o verão europeu. Após o comunicado recente sobre os novos itinerários para o inverno europeu 2020/2021, a companhia italiana reformulou seu cronograma visando oferecer aos seus hóspedes a melhor experiência de cruzeiro com protocolos de saúde aprimorados.

De abril a novembro de 2021, a oferta da Costa no Mediterrâneo será ainda mais completa, com uma ampla variedade de roteiros. Além disso, o verão europeu contará com o retorno dos cruzeiros no norte da Europa, um dos destinos mais populares e requisitados pelos hóspedes da Costa.

Os detalhes e a abertura das vendas dos novos itinerários estarão disponíveis em breve no site da empresa e nas agências de viagens. A Costa está trabalhando com as autoridades locais e com todos os destinos para garantir uma implementação responsável, harmoniosa e bem organizada dos novos regulamentos e protocolos de segurança.

A partir de março de 2021, três navios vão oferecer viagens pelo Mediterrâneo Ocidental: o Costa Smeralda, primeiro navio da frota movido a GNL; o Costa Firenze, novo navio da companhia; e o Costa Pacifica, que terá cruzeiros de sete dias com escalas na Itália, França e Espanha.

No Mediterrâneo Oriental a Costa contará com três navios realizando cruzeiros semanais: o Costa Deliziosa, com itinerários para as Ilhas Gregas; o Costa Luminosa, com escalas na Grécia e Croácia; e o Costa Magica, com escalas na Grécia e em Malta.

Durante a temporada de verão europeu de 2021, a Costa terá quatro navios cruzando o norte da Europa. O Costa Fortuna e o Costa Diadema farão cruzeiros de uma semana para as capitais do Báltico e os fiordes da Noruega, respectivamente. O Costa Favolosa oferecerá férias espetaculares de quatorze dias na Islândia, nove dias nos Fiordes Noruegueses e quinze dias na Irlanda, Escócia e Inglaterra. Enquanto isso, o Costa Fascinosa oferecerá itinerários de doze dias para o Cabo Norte e de nove dias no Mar Báltico.

E durante a primavera e o outono, a Costa contará com quatro navios no Mediterrâneo. O Costa Diadema visitará Israel e Turquia em dois cruzeiros alternados de duas semanas, o Costa Fortuna oferecerá minicruzeiros para o Mediterrâneo Ocidental, e o Costa Favolosa oferecerá minicruzeiros na primavera e roteiros de dez dias para Marrocos no outono. Por último, mas não menos importante, o Costa Fascinosa vai oferecer itinerários de dez dias para Lisboa.

Ao anunciar o novo programa de itinerários, a Costa também comunica que todos os outros cruzeiros programados para o período de março a novembro de 2021 estão cancelados. A companhia marítima já está em contato com as agências de viagens e os hóspedes afetados pelas alterações, oferecendo alternativas de acordo com a legislação aplicável.

Sobre a Costa Crociere

A Costa Crociere é a companhia marítima italiana integrante da Carnival Corporation & plc, a maior empresa de cruzeiros do mundo. Há 72 anos a frota da Costa Crociere navega pelo mundo e oferece o melhor do estilo italiano, da hospitalidade a alta gastronomia, fazendo das férias uma experiência única a bordo. As embarcações incluem o que há de mais moderno em diversão, além de oferecer opções para aqueles que desejam relaxar. Possui 15 navios em serviço, a maior frota da Europa.



Além disso, um primeiro navio de última geração foi entregue em 2019 e o outro será em 2021: eles apresentam um “projeto verde” revolucionário e é conduzido por gás natural liquefeito (GNL), combustível fóssil mais limpo do mundo, o que representa um grande avanço ambiental. A Costa reflete a excelência italiana surpreendendo seus clientes todos os dias com experiências de férias únicas e inesquecíveis graças aos 27.000 associados de Costa em todo o mundo que, por sua vez, trabalham todos os dias para oferecer o melhor da Itália em férias de cruzeiro por meio de 140 itinerários diferentes, 261 destinos e 60 portos de embarque.