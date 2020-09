Novos fones bluetooth ideais para uso em home office

A Anker, empresa norte-americana fundada em 2011, lança no Brasil os fones de ouvido bluetooth Life Q10 e Life Q20. Os novos produtos chegam em agosto para ampliar a linha de áudio da marca e oferecer ao público brasileiro equipamentos de qualidade e confortáveis para o uso diário, com foco na nova rotina de trabalho e estudo remotos, devido ao isolamento social.

“Neste momento de pandemia, as pessoas precisaram adaptar suas casas para que possam realizar as atividades profissionais, educacionais ou de entretenimento com qualidade e conforto. Por isso, nós trouxemos o que há de melhor em termo de tecnologia e qualidade de som para auxiliar no dia a dia do usuário, seja para realizar videoconferências, chamada telefônica ou para assistir a filmes e ouvir músicas”, comenta o responsável pela unidade de negócios da Anker no Brasil, Marcus de Paula Machado.

Uma das novidades é o Life Q10 que oferece som de até 40mm para uma experiência auditiva diferenciada, com 60 horas de reprodução precisa e limpa. O produto possui carregamento rápido por USB-C e, ainda, conta com a tecnologia exclusiva da Anker, que analisa em tempo real e aprimora as baixas frequências do áudio e aumenta instantaneamente os graves.

Com design dobrável e ergonômico, o Q10 é leve e confortável e pode ser usado por longos períodos. Além disso, possui microfone embutido para fazer chamadas por meio do wireless com boa qualidade sonora e funcionalidade que permite a continuidade da música ao término da conversa. Disponível na cor preto e vermelho, o produto pode ser encontrado a partir de R$ 499.

Já o Life Q20 tem cancelamento ativo de ruído e anula até 90% de ruídos em baixas e médias frequências, como carros e motores de avião. O modelo é composto por quatro microfones, drivers dinâmicos personalizados de grandes dimensões de 40 mm que produzem áudio de alta resolução e oferece até 60 horas de reprodução contínua com cancelamento desligado e 40 horas com cancelamento ligado.

Uma única carga fornece o suficiente para ouvir mais de 600 músicas. E, ainda, tem a exclusiva tecnologia BassUp, que realiza análises em tempo real das baixas frequências para fortalecer instantaneamente a saída de graves. O produto está disponível na cor cinza e custa R$ 749.

Ambos os fones vêm almofadados e possuem regulagem de altura facilmente adaptável, o que oferece mais conforto e precisão. Com o alcance de 15 metros, os aparelhos permitem andar pela casa livremente sem problemas e sem interrupção de áudio. Para informações adicionais sobre o portfólio de soluções da marca, acesse https://www.ankeroficial.com.br.

Fichas técnicas:

Life Q10

Autonomia: 60 horas | Carregue 5 min, escute 5 horas

Conectividade: USB-C | Bluetooth 5.0 | Cabo P2 (3.5 mm)

Microfones: Embutidos

Drivers: 40 mm | 16 Ohms | 16 Hz – 40 kHz

Qualidade do som: Certificação Hi-Res Audio | BassUp

Espumas: Espuma com memória para maior conforto

Life Q20

Autonomia: 60 horas s/ ANC | 40 horas c/ ANC | Carregue 5 min, escute 5 horas

Conectividade: microUSB | Bluetooth 5.0 | Cabo P2 (3.5 mm)

Cancelamento de ruído ativo: Sim | 4 Microfones | Filtra 90% das baixas e médias frequências

Microfones: Embutidos

Drivers: 40 mm | 16 Ohms | 16 Hz – 40 kHz

Qualidade do som: Certificação Hi-Res Audio | BassUp

Espumas: Espuma com memória para maior conforto

Sobre a ANKER

A Anker, empresa norte-americana fundada em 2011, comercializa linhas de power banks, carregadores, cabos, caixas de som, fones de ouvido e acessórios para smartphones. Alguns dados sobre a Anker: