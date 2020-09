Novos extrapesados Volkswagen estreiam no mercado

A Volkswagen Financial Services Brasil apresenta vantagens especiais para o lançamento da família de Extrapesados VW, com carência de 12 meses para pagamento da primeira parcela do financiamento. Os novos modelos são o Meteor 29.520 6×4, Meteor 28.460 6×2 e o Constellation 33.460 6×4, todos equipados com motor de 13 litros, que proporciona elevada durabilidade e economia de combustível.

Mais um destaque são as taxas de financiamento promocional, que variam de 0,59% a.m. a 0,89% a.m., com 12 meses de carência, em planos de CDC, sendo válidas apenas para os novos extrapesados, até 31 de dezembro deste ano.

Os caminhões chegam para transformar o transporte de carga e expandir o portfólio da marca com os maiores caminhões Volkswagen já apresentados. Englobando a faixa de 460 cv a 520 cv de potência, as novidades permitem à fabricante ingressar em novas categorias, com soluções para atender à completa gama de caminhões de 3,5 toneladas a 125 toneladas, a mais abrangente do mercado.

Trata-se de um momento muito especial do Grupo, fruto de quatro anos de desenvolvimento e mais de R$ 1 bilhão investidos, que trazem inovação e benefícios importantes para o transportador. “Pensamos nessas condições especiais levando em consideração o cenário atual e para atender os clientes que almejam fechar um bom negócio. Assim, cumprimos o compromisso de oferecer soluções criativas e vantajosas para aqueles que desejam ter um caminhão da marca”, ressalta Ricardo Auricchio, superintendente de Marketing da Volkswagen Financial Services Brasil.

Sobre a VWFS Brasil

A Volkswagen Financial Services Brasil é constituída pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional Volkswagen e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa dispõe de uma gama de produtos para facilitar o acesso a veículos de passeio, comerciais, caminhões e ônibus Volkswagen e MAN Latin America, automóveis Audi e motocicletas Ducati. A Volkswagen Financial Services atende mais de 700 concessionários das marcas, em todas as regiões do Brasil. A instituição possui uma base de mais de 800 mil clientes ativos no Brasil. Para informações adicionais acesse: www.vwfs.com.br / www.facebook.com/vwfsbrasil / www.linkedin.com/company/volkswagen-financial-services-brasil/.