Novos chats anônimos- liberdade, privacidade e comunicação

ASKfm, uma rede social global multimilionária, lançou Chats Anonymous, um novo recurso solicitado por 70% de seu público.

“Daqui a alguns anos, milhões de pessoas olharão para trás e marcarão isso como o momento em que abriram uma janela em um quarto escuro e úmido e deixaram entrar uma brisa de ar fresco. Porque acreditamos que a comunicação livre, aberta e segura é para nós socialmente o que respirar é para nós fisicamente. Projetamos nossos Chats Anônimos para que qualquer pessoa, por mais distante ou socialmente conectada que esteja, por mais insegura ou confiante que seja, por mais falante ou silenciosa que seja, qualquer pessoa possa encontrar alguém com quem se comunicar. E embora ainda não vejamos o fim da pandemia, acreditamos que a comunicação livre, aberta e segura que nossos bate-papos anônimos fornecem é o que todos nós precisamos para tomar ar fresco hoje. ”Compartilhado por Janis Grivins, CEO da ASKfm.

Como tudo começou?

A rede social ASKfm foi lançada em 2010 e vem crescendo continuamente. Ao longo dos anos, ASKfm teve um público global de 348 milhões, que trocam 600 milhões de perguntas e respostas todos os meses. Durante os últimos 3 anos, quase 3 milhões de usuários de países de língua espanhola se inscreveram para o aplicativo.

A principal vantagem do ASKfm é o anonimato. Você pode descobrir novos amigos fazendo-lhes perguntas anônimas e ser descoberto por outras pessoas, ou manter seu blog, compartilhar segredos sem revelar sua identidade.

Desde o início de 2020, a plataforma renovou completamente seu design, introduziu uma moeda interna para ASKfm, lançou seu próprio mercado, um programa de recompensas influenciador, respostas secretas e um pacote de assinatura há muito aguardado.

Para adicionar, o recurso de resposta secreta se tornou muito popular durante a primeira semana. As pessoas podiam esconder respostas interessantes e intrigantes de olhos curiosos e “vendê-las” por moedas. Em outras palavras, eles aproveitaram a oportunidade para compartilhar seu segredo com outras pessoas.

CHATS: QUAL É A META POR TRÁS DESTE NOVO RECURSO DE APLICATIVO?

Não faz muito tempo, a comunicação entre os usuários do ASKfm baseava-se exclusivamente em perguntas e respostas.

Hoje, os desenvolvedores ASKfm adicionaram um recurso novo e mais esperado: bate-papos anônimos. Isso significa que a comunicação se torna mais rápida, profunda e realista. Todos os chats são públicos, mas os participantes podem permanecer anônimos.

Iniciar um chat é tão simples quanto parece: tudo o que você precisa fazer é escrever sua mensagem abaixo da resposta do usuário. O que torna esse recurso único é que você pode escrever sua mensagem de forma aberta ou anônima. O número de participantes é ilimitado e todos os que entrarem no chat verão toda a conversa. Graças a isso, você pode criar uma conferência completa de centenas de usuários, comunicar-se com turmas, grupos e empresas inteiras.

Além disso, você pode se sentir seguro com o conteúdo que recebe na função de bate-papo. Todas as regras da plataforma se aplicam ao novo recurso; portanto, as mensagens que violam essas regras serão removidas instantaneamente pelo serviço de moderação que monitora a segurança do conteúdo 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O próximo passo no desenvolvimento da rede social ASKfm incluirá “chats fechados para dois”, onde você pode se comunicar de forma privada.