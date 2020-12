Novo Vale das Flores começa a ganhar forma

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a transformação de áreas no Município. Começa a ganhar forma o Novo Vale das Flores, passando pela Rua Floriano Peixoto, Rua Amazonas e chegando até a Avenida da Saudade

Em três etapas de obra, o espaço ganhará nova iluminação, calçamento, academia ao ar livre, nova pista de caminhada, playground, paisagismo e demais estruturas.

Uma nova área também na Zona Leste

Já na Zona Leste, a Prefeitura segue com as obras do Novo Parque Linear. Serão aproximadamente 23 mil metros quadrados entre as avenidas Antonio Pedroso e São Paulo, na região do Planalto do Sol. As obras de implantação prosseguem com a construção da pista de caminhada. Além de vegetação diversa, o espaço contará também com quadras de vôlei de areia, playgrounds, academias ao ar livre, Espaço Pet e ciclovia.