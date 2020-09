Novo vai pra disputa só com 16 candidatos

Partido Novo não terá candidato a prefeito em Campinas

Primeiro partido a realizar sua convenção municipal, logo na segunda-feira, 31, primeiro dia do prazo previsto pela lei eleitoral, o Partido Novo decidiu que não terá candidatura a prefeito na cidade de Campinas. O encontro serviu para homologar a chapa proporcional, que terá 16 candidatos a vereador. Em todo o país, o partido Novo terá candidato a prefeito e vereador em 46 cidades.

Meses atrás, o partido sondou alguns empresários da cidade, em busca do nome que se adequasse ao perfil exigido pela Novo. O empresário Antonio Dias, do ramo hoteleiro e de concessionárias de automóveis, chegou a ser ventilado nessas conversas, mas ele acabou declinando do convite. Empresários que estão à frente de holdings multinacionais, como é o caso de Dias, dificilmente vão se aventurar na política, devido a questões de compliance dessas corporações.