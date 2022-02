Novo suplemento em goma com vitaminas pra cabelo e unha aposta no sabor

Muito além das questões estéticas, os cabelos refletem muito sobre o estado da nossa saúde, e por isso precisam de um cuidado especial. O Imecap Hair Gummy, lançamento da FQM, é o novo suplemento alimentar em goma que auxilia na manutenção dos cabelos, da pele e das unhas de forma saborosa e prática. A fórmula conta com biotina, zinco, colágeno hidrolisado e sete vitaminas.

A vitamina em goma, lançada para inovar a rotina de cuidados com a saúde, possui ação antioxidante – com a presença das vitaminas A, C, D3, E -, e garante a proteção contra os danos causados pelos radicais livres, responsáveis por acelerar o processo de envelhecimento do organismo. O produto também trata da pele e das unhas por trazer biotina, zinco e colágeno hidrolisado em sua composição. A fórmula ainda contém as vitaminas B5 e B6, com alto teor de ácido pantotênico, e B12, que auxilia na síntese da cisteína, importante aminoácido para a saúde dos fios.

Com sabor de frutas vermelhas, Imecap Hair Gummy não contém glúten ou açúcares e pode ser usado por diabéticos e pacientes que estejam em dieta com restrição de açúcar. O produto possui apenas oito calorias por goma. Sua embalagem contém 30 gomas, sendo indicado o consumo de uma goma por dia. O suplemento pode ser encontrado nas principais farmácias do Brasil, físicas e on-line, com o preço sugerido de R$ 62,90. Saiba mais: https://imecaphairgummy.com.br/.

Sobre a FQM

A FQM é uma empresa da indústria farmacêutica que está presente no Brasil desde 1932. Possui um amplo portfólio de produtos que abrange tanto medicamentos destinados à prescrição médica, por diversas especialidades, quanto OTC. Seus produtos se enquadram em importantes categorias do mercado: medicamentos, cosméticos, correlatos e suplementos alimentares.

A empresa tem o compromisso com a busca constante pela inovação e excelência para atender às necessidades do mercado farmacêutico no país, promovendo saúde, autoestima e qualidade de vida à toda população, o que ratifica seu lema corporativo: consciência pela vida.