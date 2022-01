Novo semáforo na esquina Riachuelo com Duque de Caxias

A equipe da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana iniciou, esta semana, a instalação de conjunto semafórico para ordenar o trânsito no cruzamento das Ruas Riachuelo com a Duque de Caxias, região do bairro Santa Catarina, próximo à escola João 23.

A instalação deverá ficar pronta nos próximos dias e a sinalização entrará em funcionamento em breve, segundo o secretário adjunto da Utransv, Pedro Peol.

“Fomos, eu e o vice-prefeito Odir Demarchi, verificar a instalação no local nesta quinta-feira e acreditamos que, com o semáforo, irá melhorar o fluxo de veículos, reduzir acidentes e dar mais segurança aos pedestres naquela região”, disse Peol.