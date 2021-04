Novo Samaritano em Santa Bárbara vai atender UTI Unimed

O Hospital Samaritano Santa Bárbara d´Oeste foi credenciado pela Unimed Santa Bárbara d´Oeste e Americana para atender pacientes que precisam de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Há menos de 20 dias, entrou em funcionamento o Hospital que está localizado na Rua Limeira, nº 450, no bairro Lagoa Seca. A unidade hospitalar conta com Pronto-Socorro 24h, Ambulatório de Especialidades, além de diversos outros serviços e toda a infraestrutura hospitalar. Há Internação, Centro Cirúrgico, Maternidade, UTI Adulto e Neonatal e um completo setor de diagnóstico, com exames de imagem e laboratoriais, além de Hemodinâmica (angioplastia e cateterismo).