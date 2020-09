Novo Raio? Santos amplia vínculo de meia que ganha espaço com Cuca

O Santos sempre foi reconhecido como um celeiro de novos talentos. Por isso, a renovação de contrato de mais um “Menino da Vila” não é surpresa. Desta vez, o Peixe resolveu ampliar o vínculo com o meia Lucas Lourenço, recentemente promovido pelo treinador Cuca.

O contrato do meio-campista agora tem duração até o final de 2024. Anteriormente, o jogador de 19 anos estava vinculado ao clube da Baixada Santista até setembro de 2022.

“Muito feliz pela renovação, o Santos é minha casa! É uma alegria que não cabe dentro de mim. Espero poder retribuir dentro de campo esse carinho e reconhecimento que recebo do clube”, disse Lucas Lourenço ao site oficial do Santos.

O jogador sempre foi avaliado como uma grande promessa das categorias de base da Vila Belmiro, só que ainda não foi capaz de se consolidar entre o elenco principal. Lucas chegou a atuar como profissional em 2018, coincidentemente na passagem anterior do próprio Cuca.

Na temporada 2019, Lucas Lourenço acabou regressando para as categorias de base e não foi aproveitado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli na equipe de cima. No entanto, o retorno de Cuca oportunizou a sua retomadaaos profissionais, uma vez que ele foi promovido novamente nos últimos dias.

Sendo assim, a nova aposta do treinador Cuca poderá ser utilizado nas três competições do time até o final da temporada: a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América.

