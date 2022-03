Novo PSB Americana na convenção com França e Jonas

O novo comando do PSB Americana participou neste sábado da convenção estadual do partido. Os líderes locais estiveram com o pré candidato a governador Márcio França e com o ex-prefeito de Campinas Jonas Donizete, ‘padrinho’ da tropa que foi confirmada este dia 12 de março.

12° Congresso do PSB do Estado de São Paulo, aprova:

– Novo Diretório;

– Márcio França (Governador);

– Jonas Donizette (Presidente Estadual). Estiveram presentes lideranças municipais do PSB de Americana;

– Pedro Salvador (presidente diretório);

– Herb Carlini (Vice-presidente); – Marcel Fazzanaro (Secretário de Organização);

– Gustavo Mayer (Secretário de Comunicação).