Novo PS “Dr. Afonso Ramos” completa duas semanas de funcionamento

Santa Bárbara d’Oeste conta há duas semanas com um novo pronto-socorro. O PS “Dr. Afonso Ramos”, na Zona Leste do Município, foi reestruturado e ampliado pela Prefeitura, ganhando novos serviços: atendimento infantil, emergência odontológica, centro de internação avançada e serviço de UTI móvel de urgência, no modelo SAMU, para toda a cidade.

“O novo PS é uma das maiores conquistas dos últimos tempos para a saúde dos barbarenses. Mais um desejo de muitos anos que conseguimos realizar com perseverança e trabalho sério”, comentou o prefeito Denis Andia.

Desde 2013, a Administração Municipal realiza uma ampla transformação na área da Saúde, com obras, ações e programas. Santa Bárbara d’Oeste ganhou 9 novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) – média de um novo posto de Saúde por ano, muito acima da média histórica do Município. Foram entregues ao cidadão as unidades do Jardim Europa IV, Planalto do Sol, Planalto do Sol II, Boa Vista, Dona Regina, Grego / Furlan, Romano / Laudissi e São Francisco 2 / Santa Rita. Ainda na Atenção Básica, Santa Bárbara d’Oeste ganhou a UBS Regional Zona Sul, sendo o primeiro Centro de Saúde Infantil do Município.

Os dois prontos-socorros do Município também passaram por importantes intervenções. Além do “Afonso Ramos”, o PS “Dr. Edison Mano”, na área central, foi reformado e ampliado, com obra entregue em 2019 e implantação de um inédito PS Pediátrico.