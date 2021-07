Novo programa traz benefícios para startups

O Serpro, empresa de tecnologia do Governo Federal, divulgou hoje, 22, o lançamento de um programa de benefícios voltado especialmente para as startups. Chamada de “Serpro Booster”, a iniciativa vai oferecer condições diferenciadas para acesso a APIs oficiais de governo, treinamentos e serviços relacionados à LGPD e Identidade Digital.

“O ecossistema de startups no Brasil nunca esteve tão aquecido. São centenas de jovens empresas em busca de novas maneiras de resolver os problemas da sociedade. Temos, ainda, aceleradoras oferecendo combustível para que os empreendedores consigam alcançar o desejado crescimento exponencial. No meio disso tudo, cidadãos desejosos por soluções seguras. O Serpro decidiu participar desse processo e oferecer sua contribuição para acelerar ainda mais essa transformação digital”, explica Carlos Alexandria, um dos gerentes responsáveis pelas parcerias de mercado da estatal.

Como funciona

A startup pode solicitar o benefício por meio de entidades parceiras ou diretamente no site Serpro Ventures. Produtos como Datavalid, Biovalid, APIs de Consulta CPF/CNPJ, LGPD e NeoID podem simplificar processos, como os de validação cadastral, onboarding digital e gestão da identidade. É uma tecnologia oficial do governo acessível a fintechs, IDTechs e startups de diversos nichos. São ferramentas que trazem facilidades para a abertura de contas, análise de concessão de crédito, verificação de prova de vida, autenticação de transações e até autorização de pagamentos com uma simples selfie.

“Isso vai nos conectar com a nascente das grandes inovações que estão por vir. Não queremos oferecer apenas um programa de benefícios. Vamos dialogar ativamente com entidades representativas, startups e todo o ecossistema. Aprender uns com os outros e crescer juntos”, conclui Alexandria.

Campus Party

A segunda edição digital da Campus Party começou na quinta-feira, 22, e vai até sábado, 24. O evento, que tem como objetivo promover o empreendedorismo, criatividade e networking, é totalmente gratuito: basta fazer o cadastro no site. A programação é transmitida a partir de estúdios localizados em Brasília, Goiânia e São Paulo.