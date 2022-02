Novo parquinho da EMEI “Eufrásia” instalado

A instalação do parquinho do novo espaço de recreação da EMEI “Eufrásia Garcia de Souza”, no Jardim Nova Conquista, foi concluída esta semana. A área de 1.284 metros quadrados recebeu dois playgrounds, um brinquedo “casinha” e uma trave de gol em polietileno (plástico) para que as crianças possam brincar ao livre.

A área está interligada ao prédio com rampa de acesso e cercamento. O prédio da EMEI do Nova Conquista já recebeu diversas melhorias como a ampliação do solário e mureta de proteção.

As melhorias nas unidades escolares, como reformas, obras, intervenções e manutenções seguem constantemente, de acordo com cronograma, para atender as necessidades de aprendizagem e convívio social.