Novo ITBI. Chico explica mudanças para OAB e Acia

O prefeito Chico Sardelli recebeu representantes da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), no Paço Municipal, para explicar a nova proposta do Executivo estabelece em 2,5% a alíquota do ITBI (Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis), em atendimento às solicitações de diversos setores da sociedade civil organizada.

Participaram da reunião Rafael de Castro Garcia, presidente da OAB – Subseção Americana, Wagner Armbruster e José Almir Curciol, respectivamente presidente e diretor da Acia, e o secretário de Governo, Jesuel de Freitas. “Está batido o martelo em 2,5%. Entendemos que Americana precisa avançar e, primeiro, temos que ser parceiros de quem é parceiro nosso, cuidando bem de quem gera emprego e renda em Americana, sem deixar de buscar novos investimentos. A base da nossa administração é a parceria e o diálogo acima de tudo”, declarou o prefeito Chico Sardelli, ao explicar a alteração para 2,5%.

FALA ACIA E OAB- “A gente agradece porque conversamos bastante antes de vir aqui e isso vai ser muito bom para a cidade. Nós moramos em Americana e queremos que seja a melhor cidade do mundo. Isso é benéfico para todos nós”, disse Armbruster. “Sabemos que o diálogo é muito importante e é uma via de mão dupla. Vejo isso como uma importante adequação da lei”, explicou Garcia.