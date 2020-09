Novo hotel de luxo Campos do Jordão aberto no feriado 7 de setembro

Para quem pensa em aproveitar o feriado prolongado de 7 de setembro para viajar em segurança com a família ou amigos e relaxar junto a natureza, o Ort (antigo Orotour) é uma excelente sugestão. Localizado nas montanhas de Campos do Jordão, o complexo hoteleiro é um dos mais tradicionais e luxuosos da região.

Como as viagens curtas e de carro estão sendo privilegiadas neste momento, é perfeito para sair de casa e curtir os dias de descanso desfrutando toda a estrutura e experiência de excelência do Ort (antigo Orotour). Totalmente revitalizado, com muito mais elegância e sofisticação no estilo europeu que o caracteriza desde a década de 1940, é possível aproveitar o melhor da área de 21 mil m2 com 61 quartos e 4 chalés, sala de lareira, sala de leitura e espaço infantil, que tem a melhor equipe de recreação do país.

O complexo hoteleiro conta ainda com SPA, piscina e sauna seca e úmida, campos de futebol, quadras de tênis e poliesportiva. O amplo espaço verde repleto de jardins floridos e centenárias araucárias, considera a árvore símbolo de Campos do Jordão, é mais um convite para a prática de atividades ao ar livre, como trilhas, passeios de bicicleta e a cavalo, oferecidas aos hóspedes.

Outro ponto alto do Ort (antigo Orotour) é a gastronomia. No sistema all-inclusive, o serviço é à la carte – somente café da manhã e buffet. Assinado pelo chef André Marques, o cardápio foi recentemente reformulado e segue a culinária europeia para oferecer pratos deliciosos com requinte impecável. Também é possível degustar inúmeras sugestões no coffee shop e bar.

Para atender com segurança, um novo protocolo foi implementado seguindo as medidas das autoridades locais e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Do total de 61 acomodações, o Ort (antigo Orotour)disponibiliza somente 30 e todos os ambientes, como quartos e áreas comuns, são desinfetados diariamente com luz UV-C – a mesma tecnologia usada em UTI’s hospitalares. Para evitar aglomerações na recepção, o check-in pode ser antecipado por telefone ou WhatsApp e o check-out é feito com hora marcada. Colaboradores e hóspedes têm a temperatura corporal medida e o uso de máscaras é obrigatório. Em vários locais é possível encontrar álcool gel para a higienização das mãos.

Serviço: Ort (antigo Orotour)

Endereço: Rua Eng. Gustavo Kaiser, nº 165, Vila Natal – Campos do Jordão/SP

Telefone: (12) 3662-2833

WhatsApp: (12) 9 9146-4811

Valor médio da diária: de R﹩ 1.000 a R﹩ 1.400 reais (crianças de até 10 anos grátis)

Site: http://orthotel.com.br/

Instagram: http://www.instagram.com/hotelort/