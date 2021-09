Novo empreendimento vai gerar 600 empregos em Nova Odessa

O Residencial Vila América, que terá seu lançamento entre 16 a 18 de setembro, chega à Nova Odessa com investimento de 25 milhões em urbanização. Localizado a 5 minutos do centro de Nova Odessa e 20 minutos do Aeroporto Internacional de Viracopos o Residencial, com lotes a partir de 300 m2, conta com mais de 139 mil m2 de área verde, e uma área comercial.

A infraestrutura contará com uma área de lazer premium com aproximadamente 6 mil m2 de área construída, em opções como piscina, churrasqueira, academia, salão de festas, sala de jogos, playground, pista de caminhada, um pomar, quadras de beach tênis e poliesportiva, além de um espaço de convívio e conveniência em um loteamento planejado. O empreendimento é da Urba, empresa de desenvolvimento urbano e especialista em loteamentos de alta qualidade do grupo MRV&CO.

Em um bate papo com o NM, o diretor comercial da Urba, Gustavo Paixão, falou justamente da aposta da empresa no lazer e qualidade de vida. Paixão falou também da escolha do local, facilidades dos acessos para os futuros moradores, o investimento milionário na cidade e a geração de empregos.

“O que a Urba quer é criar locais que sejam a realização dos desejos das pessoas e por isso, estamos sempre pesquisando e pensando sobre como oferecer aquilo que as famílias sonham, projetando espaços para que eles possam viver momentos inesquecíveis junto a suas famílias e amigos”, explica Gustavo Paixão, Diretor Comercial da Urba.

Oportunidade de emprego

Para o lançamento também estão abertas vagas para profissionais das áreas de vendas, construção civil, engenharia, sendo ao todo 600 oportunidades para as funções como engenheiros, pedreiros, mestres de obra, pintores, ajudante, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, operador de betoneira, bombeiro, almoxarifes entre outras e os currículos podem ser entregues no local das obras, em horário comercial, no endereço R. da Felicidade, 77 – Jardim Residencial Fibra, Nova Odessa.

CONTRAPARTIDA

Com a chegada do empreendimento, Nova Odessa “ganhou”, em forma de contrapartida, as seguintes ações:

Elaboração de Projeto Executivo para Realização de serviços e obras de desassoreamento do Ribeirão Quilombo localizado no município de Nova Odessa, em toda sua extensão entre os limites dos Municípios de Sumaré e Americana, perfazendo aproximadamente 11 km (onze quilômetros).

Fornecimento a título de doação, uma (01) escavadeira hidráulica, nova e sem uso, com capacidade operacional de 14 (catorze) toneladas, para a execução do projeto Executivo mencionado no item 4.2.

Fornecimento de 60 (sessenta) equipamentos de ar-condicionado de 12.000 BTU’s cada, para serem instalados em diversos setores da Prefeitura Municipal de Nova Odessa.