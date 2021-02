Novo Conselho do Idoso toma posse em Americana

Os novos membros do Conselho Municipal do Idoso (Comid) de Americana da gestão 2021/2023 tomaram posse, na manhã desta segunda-feira (22), na sede da Casa dos Conselhos. O prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi e a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, o vereador Gualter Amado, entre outros convidados, acompanharam a solenidade de posse.

A secretária Juliani desejou aos novos conselheiros uma boa gestão e reforçou o compromisso da Secretaria com as políticas públicas de atendimento ao idoso. “Que possamos trabalhar em parceria em prol da população idosa do nosso município, procurando buscar melhorias e implementação das políticas públicas de atendimento aos idosos”, disse.

“É um privilégio para mim ter a presença do prefeito e do vice em nossa eleição Fico muito feliz e acredito que assim como estou honrada vocês também estão. Uma pessoa tão importante e que tem um pensamento tão importante pelos que precisam da assistência social. Temos grandes desafios e estamos de portas abertas para vocês, nem sempre conseguiremos resolver todos os pedidos mas todos serão escutados”, completou Juliani.

“Eu e o Odir não fazemos mais do que nossa obrigação, queremos voltar a oferecer atividades esportivas e culturais aos idosos e promover a qualidade de vida em Americana”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

“O conselho do idoso tem uma atuação muito forte e importante em Americana e espero que essa nova diretoria continue o bom trabalho que vem sendo realizado”, afirmou o vice-prefeito, Odir Demarchi.

Na ocasião, os conselheiros participaram da capacitação com o tema “O que é o COMID”, abordado pelo Dr. Kleber Curciol. Também foi realizada a eleição da nova diretoria do Conselho.

Foi eleita presidente do Comid Maria Cristina Louzado Vianna, representando a Pastoral do Idoso; vice-presidente Mayne Patrício Malagutti, representando a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos; 1ª secretária Rosana de Camargo Valoto, representando o Benaiah; e 2ª secretário Fábio Rogério Vital da Silva, representando o Poder Legislativo.

Os integrantes foram nomeados por meio do decreto nº 12.633, de 16 de fevereiro. Fazem parte da nova composição do Conselho Municipal do Idoso os seguintes conselheiros:

Representantes governamentais:

– Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano:

Titular: Mayne Patrício Malagutti; Suplente: Roseli Maria Pelisson

– Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano:

Titular: Mairton Benedito Francisco; Suplente: Rosa Figueroba Raimundo

– Secretaria de Saúde:

Titular: Daiana Aparecida Pinto Zucarato; Suplente: Antonio Jorge da Silva Gomes

– Secretaria de Cultura e Turismo:

Titular: Ricardo Hetzl; Suplente: Lucilene Piscioneri

– Secretaria de Esportes:

Titular: Andrea Piscitelli; Suplente: Kaio César Lange dos Santos

– Secretaria de Obras e Serviços Urbanos:

Titular: Rachel Rodrigues Barboza Pessoa; Suplente: Eunice Therezinha Gobbo

– Secretaria de Educação:

Titular: Tiago Henrique Mendes; Suplente: Ana Cristina Barbieri Bertaiolli Zoca

Poder Legislativo:

Titular: Fábio Vital; – Suplente: Cláudio Diniz Schiavi

Representantes da sociedade civil:

– Entidade não-governamental, sem fins lucrativos, que ofereça atendimento ao idoso:

Titular: Carolina Deiroez; Suplente: Meire Cristina da Silva Dusson

Titular: Rosana de Camargo Valoto; Suplente: Hélio de Oliveira Camargo

– Entidade não-governamental, com fins lucrativos, que ofereça atendimento ao idoso:

Titular: Carina Magossi; Suplente: Sonia Maria Moreira Faé

– Sindicato ou Associação de Aposentados: –

Titular: Tais Cantagallo Cardeliquio; Suplente: Joa Alves Vasconselos

– Integrantes de grupos organizados ou movimento do idoso:

Titular: Mercedes Fontes Furlan; Suplente: Elizabete Silva Santos

Titular: Vitória Maria Alves Saad; Suplente: Sandra Regina Capana Michellim

Titular: Maria Cristina Louzado Vianna; Suplente: Antonieta Rosa de Campos

– 48ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Americana:

Titular: Danielle dos Santos Marques Curciol; Suplente: Andreia Lima Silvestrini.