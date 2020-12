Novo Conselho da Mulher toma posse

Os novos membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher para a gestão 2020/2022 tomaram posse nesta terça-feira (15). Em cerimônia realizada no Museu da Água, foram empossados os novos membros e na sequencia, foi realizada a 1º Assembleia para a composição da mesa diretora. Foram eleitas para o biênio a Irmã Iraci Virgínia Gomes (presidente), Marisa de Fátima Sirino (vice-presidente), Tarsila Guedes Rapasi (tesoureira) e Damiana Helena de Souza (secretária geral).

Fundamentado na Lei Municipal 3.302/2011, o Conselho da Mulher é formado por 32 membros entre titulares e suplentes, representando o Poder Público e a Sociedade Civil. O conselho é um órgão colegiado consultivo e deliberativo vinculado à Secretaria de Promoção Social, contando com pessoas sem qualquer remuneração por sua participação no colegiado. Os serviços prestados são considerados para todos os efeitos, função pública de caráter relevante e imensurável valor social.

A secretária de Promoção Social, Maria Cristina Silva, agradeceu o empenho de todos os conselheiros. “As políticas públicas relacionadas às questões da Mulher são construídas diariamente, com novos desafios sempre. Mas avançamos muito, graças ao Conselho e ao

prefeito Denis Andia, pelo apoio e incentivo, por conferir autonomia e confiança ao nosso trabalho e acreditar e abraçar a causa da mulher de maneira muito próxima chegamos até aqui, com muitos motivos para comemorar. A mais recente conquista é a Coordenadoria da Mulher. Às novas conselheiras nossas boas vindas e sucesso”, disse a secretária de Promoção Social, Maria Cristina Silva.

A cerimônia de posse contou ainda com a participação da presidente da gestão anterior do Conselho da Mulher, Ione da Silva, a presidente do CMAS (Conselho Municipal da Assistência Social) e das vereadoras eleitas Katia Ferrari e Ester Moraes, dentre outras presentes. O evento foi realizado seguindo as medidas de proteção e segurança previstas pela Vigilância Sanitária em atenção à pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19).

Confira os novos membros do Conselho da Mulher 2020/2022:

PODER PÚBLICO:

Secretaria Municipal de Promoção Social

Titular: Marisa de Fatima Sirino

Suplente: Nathalya Duarte Pimenta Tavares

Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Cristiane Antonio Biondi

Suplente: Vera Lucia Santos Machado

Secretaria Municipal de Educação

Titular: Juracy Maria Batista Delarmelina

Suplente: Luciana Aparecida Machado do Amaral

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Titular: Tarsila Guedes Rapasi

Suplente: Andreia Teodoro Pinto

Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito

Titular: Erika Fernanda Traldi

Suplente: Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Titular: Vanessa Michelle Passobon

Suplente: Patricia Isabel Benhame

Conselho Municipal de Assistência Social

Titular: Danieta dos Santos Silva

Suplente: Ana Paula Bahia

Conselho Municipal Comunitário de Segurança

Titular: Fabia Aparecida Dias de Moura

Suplente: Sandra Santos Maia

Representantes da Sociedade Civil

Sindicatos Laborais

Titular: Fátima Aparecida de Pontes Lopes

Suplente: Ivone dos Santos

Entidades Religiosas

Titular: Irmã Iraci Virginia Gomes

Suplente: Marli Rosa da Silva

Clubes de Serviços

Titular: Olga Cristina Cuppi

Suplente: Maria Sonia Farinasi

Entidades de Atendimento à Saúde em caráter preventivo e emergencial

Titular: Andreia Cristina Chiquetto

Suplente: Sueli Garcia Costa

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Titular: Natália Sanchez

Suplente: Ellen Camila Andrade

Associação de Moradores

Titular: Damiana Helena de Souza

Suplente: Silvia Motta

Instituições de Ensino Superiores

Titular: Conceição Aparecida Fornazari (UNIMEP)

Suplente: Vivian Cristina Sallun Fante

Profissionais Liberais

Titular: Luciana Cristina Scudelari Marcolino

Suplente: Luciana Batagliotti