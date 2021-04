Novo Comtur Santa Bárbara toma posse

Foram empossados nesta terça-feira (20) os novos conselheiros do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) em assembleia on-line, seguindo os protocolos do Plano São Paulo. Criado pela Lei Municipal nº 2.395 de 21 de dezembro de 1998, o Conselho é um órgão de caráter deliberativo e consultivo, que atua nas questões referentes ao desenvolvimento turístico do Município.

A nova diretoria é composta por João Leopoldo Ferreira Padoveze (presidente), Kadu Garçom (vice-presidente), Natália da Cruz de Novaes (secretária executiva) e Marta Maria Padoveze de Carvalho (secretária adjunta).

Durante a Assembleia também foi elencado o grupo de trabalho para efetivação do “Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo” composto por Evandro Felix, Natália da Cruz de Novaes e Ducimar de Jesus Cardoso; do Poder Público, João Leopoldo Ferreira Padoveze, Cristina Sampaio, Eduardo Vale, Emília Santana de Souza de Almeida e Diego Bric; da Sociedade Civil.

“O Comtur é um importante braço da Secretaria de Cultura e Turismo que tem a função de apresentar propostas e auxiliar o Poder Executivo no desenvolvimento do turismo local. Nos últimos anos avançamos muito na pauta e, com o gás dos novos representantes seguiremos o caminho de crescimento”, comentou o secretário de Cultura e Turismo e presidente do Conselho 2018-2020. “Titulares e suplentes trabalham voluntariamente em prol do Conselho, sou imensamente grato aos profissionais que dedicam parte do seu tempo na construção de uma política pública colaborativa”, complementou.

Desde 2016, a Secretaria de Cultura e Turismo e o Comtur seguem realizando diversas ações em prol do Município, como o Plano Diretor de Turismo, Fundo Municipal de Turismo (Fumtur), Festival Gastronômico de Santa Bárbara d’Oeste, evento realizado em duas edições – Inverno e Verão, lançando o edital de Chamamento Público para o Credenciamento da Rede Gastronômica do Município, Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo, Cartilha Pedal Seguro e Centro de Atendimento ao Turista – CAT, formado pelo complexo Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira” e Museu da Imigração, além de integrar a Região Turística Bem Viver – Tecnologia e Negócios.

Além dessas realizações, o Conselho e a Administração Municipal durante esse período estruturaram vários espaços públicos considerados atrativos turísticos ou que podem ser desenvolvidos, como exemplo o Novo Pátio da antiga Usina Santa Bárbara, adaptações de acessibilidade no Museu da Imigração, remodelação dos Parques Araçariguama e dos Jacarandás, a construção e entrega do Parque Taene, que conta com uma grande área verde preservada e o espaço “Casa Centenária – café, cultura e convivência”.

Confira os membros do Conselho do Turismo para o biênio 2021-2022:

Poder Público:

– Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:

Representante do Turismo

Natália da Cruz de Novaes (titular)

Gean Carlos da Costa (suplente)

Representante da Cultura

Evandro Felix Carneiro (titular)

Kátia Regina Padovesi de Araújo (suplente)

– Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos:

Graciano Santos Arosti (titular)

Elisangela Feitosa de Alencar (suplente)

– Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

Ducimar de Jesus Cardoso (titular)

Ivan Antônio Greggo (suplente)

– Secretaria Municipal de Educação:

Rodrigo da Silva Ferrari (titular)

Paulo Roberto Crisp Silva (suplente)

– Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:

André Alves da Cruz (titular)

Naaliel Rodrigues da Silva (suplente)

– Câmara Municipal de Santa Bárbara d´Oeste:

Elton Aparecido Cezaretti (titular)

Carlos Alberto Portella Fontes (suplente)

Iniciativa Privada:

– Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d´Oeste – ACISB:

Antônio Roberto Bonamin (titular)

Aldo Antônio Padovese (suplente)

– Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santa Bárbara d´Oeste – AEASBO:

Everton Luis Ferreira (titular)

Jean Kleber de Souza Delgado (suplente)

– Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP:

Wellington Anderson Silva (titular)

Jeferson Romeiro de Araújo (suplente)

– Ordem dos Advogados do Brasil – OAB:

Diego Bric (titular)

Rafael Camargo (suplente)

– Imprensa do Município:

Marta Maria Padoveze de Carvalho (titular) – Rádio Web Dom

Eraldo Vaz (suplente)

– Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac:

Isabel Cristina Pollesi (titular)

Paulo Henrique Barbosa (suplente)

– Conselho de Patrimônio – CODEPASBO:

João Leopoldo Ferreira Padoveze (titular) – FDA

André Frota Contreras Faraco (suplente) – Pres. Conselho (Arquiteto)

– Meios de Hospedagem:

(Disponível) Cadeiras que seguem abertas para manifestação de interessados.

– Restaurantes:

Tiago José de Sousa (titular) – Shyro’s Sushi House

Felipe Caetano (suplente) – Lune Bar e Restaurante

– Bares Diferenciados:

Fernanda Cabral (titular) – Castelinho Empório do Churrasco

Jefferson D’Avila (suplente) – Bar Bohemio

– Agentes de Viagens:

Anna Carolina Alves de Oliveira (titular) – Biatur Turismo

Beatriz de Fátima Porfírio da Silva Alves (suplente)

– Transportadores Turísticos:

(Disponível) Cadeiras que seguem abertas para manifestação de interessados.

– Turismo Rural:

Emília Santana de Souza de Almeida (titular) – Pesqueiro e Piscicultura Santa Clara

Para cargo de suplente – (Disponível) Cadeira que segue aberta para manifestação de interessados.

– Promotores de Eventos:

Cristina Sampaio (titular)

Eduardo Vale (suplente) – Pedala SBO

– Produtores Artesanais:

Liciane Pimenta (titular) – Azeite Artesanal Senhora Pimenta

Vanessa Reis (suplente) – Artesã