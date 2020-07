Novo CMDCA toma posse

Tomaram posse, na manhã desta sexta-feira (3), os novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Americana. Após a cerimônia de posse, realizada no anfiteatro do Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes (SOMA), foi eleita Maria Aparecida Pirassoli Brás Conte para presidir o CMDCA e Antonio Dias da Fonseca para vice-presidente.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Aílton Gonçalves Dias Filho, participou da cerimônia e ressaltou a importância do Conselho para o município e a responsabilidade dos conselheiros na fiscalização da política de atendimento e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Para o mandato de dois anos, a nova composição do CMDCA, conforme o decreto nº 12.479, de 3 de julho de 2020, é a seguinte:

Representantes dos órgãos governamentais:

– Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos: Titular: Silvia Regina Zambello Felippe; Suplente: Gisele Feltrin Ferraz Nascimento

– Secretaria de Educação: Titular: Graciete Pereira da Silva; Suplente: Roberta Fonseca Vilela

– Secretaria de Saúde: Titular: Regiane Seccomandi; Suplente: Sandra Regina Possobon

– Secretaria de Esportes: Titular: Odail de Oliveira; Suplente: Fernando Buriozi

– Secretaria de Fazenda: Titular: Antonio Dias da Fonseca; Suplente: Cintia Lázara Bonon

– Secretaria de Negócios Jurídicos: Titular: José Francisco Montezelo; Suplente: Rosangela Grams de Oliveira Santos

– Secretaria de Cultura e Turismo: Titular: Valterci Martins de Moura; Suplente: Deoclécio Antonio de Souza

Representantes da sociedade civil:

Titulares:

– Diaconia São Judas Tadeu: Francisco Cesar de Souza

– Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana (SOMA) : Maria Aparecida Pirassoli Brás Conte

– Serviço Social Presbiteriano de Americana (SESPA): Suelen de Oliveira Passarini

– Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM): Patrícia Pires Hansen Capel

– Associação Americanense de Acolhimento (AAMA): Rosilene Aparecida Lopes de Carvalho

– Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana (APAE): Wellington Faijão Bueno

– Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual: Aparecida Berenice Silva Fonseca

Suplentes:

– Casa de Dom Bosco – Instituto Salesiano: Ariana Aparecida Perez Polo Lopes

– Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus (COASSEJE): Neide Donizeti Nunes

– Associação dos Diabéticos de Americana (ADAM): Ricardo Aparecido Mattar.