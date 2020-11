Novo Centro de Memórias recebe acervo histórico de S.Bárbara

O acervo histórico de Santa Bárbara d’Oeste está sendo transferido ao Novo Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini”. A equipe já trabalha na higienização dos documentos e organização desses patrimônios. O novo espaço cultural e turístico do Município é moderno e equipado para abrigar adequadamente esses incontáveis documentos, com alas para pesquisa, além de ambiente para acolher futuramente eventos de pequeno porte, como saraus, exposições e mostras artísticas.

Evandro Felix, secretário de Cultura e Turismo, ressaltou que agora o acervo terá um abrigo adequado para tamanha contribuição de inúmeras pessoas com a história de Santa Bárbara registrada em documentos, matérias em jornal, fotos, vídeos e áudios que serão preservados de maneira adequada e segura, garantindo a proteção das memórias barbarenses.

“O prefeito Denis Andia planejou um espaço equipado e amplo, capaz de receber o acervo histórico existente e ainda garantir a expansão do arquivo nas próximas décadas. O novo equipamento servirá à sociedade como fonte de consulta da história e aos turistas como ponto de referência para informações”, enfatizou.

O Novo Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini” foi restaurado, resgatando todas as características da fachada original, datada de 1940, que antes abrigava o prédio da antiga Biblioteca Municipal Central. Na recepção foi implantado o Centro de Atenção ao Turista e, no anexo ao fundo do edifício, a Casa do Artesão.

Em frente, na Rua João Lino, foi implantado o sistema “traffic calming”, permitindo a interligação entre os dois equipamentos de cultura (Centro de Memória e Museu da Imigração) e mantendo o fluxo de veículos habitual. Neste ponto houve a instalação de um novo piso intertravado e elevação do solo ao nível das calçadas.

Visita

No mês passado o Centro recebeu a visita de Antônio Carlos Angolini que empresta o nome ao local. Compartilhando conhecimento e orientando sobre cuidados na proteção de acervo às funcionárias do Museu da Imigração e Centro de Memórias, setores vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo, Angolini ressaltou estar realizado com a estrutura do novo local. “É um sonho realizado. Sempre sonhei em ter tudo isso para Santa Bárbara. Hoje aqui com o Denis estamos inaugurando esse prédio maravilhoso transformado em Centro de Memórias e voltado ao turismo. Estou realizadíssimo e fico até com vergonha de receber essa homenagem. Me dediquei, me dedico e gosto demais da história de Santa Bárbara”, frisou emocionado.