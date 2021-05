A construção do Novo Centro de Bem-Estar Animal de Santa Bárbara d’Oeste está na reta final. A unidade será implantada no bairro São Joaquim, ao lado do Centro de Controle de Zoonoses, abrigando animais sadios ou vítimas de maus-tratos, recuperados no CCZ.

Equipes atuam nos arremates finais da obra. O Novo Centro de Bem-Estar Animal servirá para tratamento dos animais que posteriormente serão doados a quem lhes dê amor e carinho.