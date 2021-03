Novo cãozinho da Gama vai se chamar Duque

A votação nas páginas do Facebook e do Instagram da Prefeitura Municipal de Americana, para escolher o nome do novo cão da raça Bloodhuound que fará parte do Canil da Guarda Municipal, já foi encerrada. Com 362 votos, o nome escolhido pelos participantes foi Duque. Os outros dois nomes sugeridos, Moss e Nelo, tiveram a votação de 149 e 46 votos, respectivamente.

O animal, com 73 dias e doado pelo Chefe de Gabinete, Franco Ravera Sardelli, chegou à corporação no último sábado (6).

Também conhecido como cão de Santo Humberto, o Bloodhound possui um faro excepcional e é dotado de uma inteligência acima da média. É muito habilidoso na identificação de criminosos e de pessoas desaparecidas, e sua atuação é reconhecida como forma de prova nos tribunais.

Com um sistema olfativo extremamente desenvolvido, o animal é capaz de chegar a qualquer pista mesmo depois de passadas muitas horas da presença da pessoa no local. Sua altura chega a 67 centímetros e, quando adulto, pode pesar de 40 a 50 quilos. Com pelos rasos, curtos e densos, possui orelhas e olhos caídos, nariz pontudo e pele com dobras, o que lhe confere uma aparência melancólica.