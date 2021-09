Novo call center resolve dúvidas dos contribuintes

A Secretaria de Fazenda de Americana implantou um call center, um canal de comunicação com o contribuinte, para identificar e atender as necessidades e dúvidas com relação a assuntos pertinentes à Unidade de Arrecadação, que poderá ser acessado pelo número 3475 9007.

O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, e atenderá pessoas com dúvidas acerca de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), Refis, Dívida Ativa, emissão de segundas vias e parcelamento de débitos.

Serviços como parcelamento de débitos podem ser realizados virtualmente pela plataforma 1Doc. Mas as pessoas que encontrarem alguma dificuldade para utilizar o sistema podem ligar para o call center, que os atendentes prestarão as devidas orientações.