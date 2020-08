Novo app de podcasts chega ao mercado

O Brasil é hoje o segundo maior mercado de podcast no mundo e continua a querer mais. Em pesquisa do Ibope realizada em 2019 foi identificado que 40% dos 120 milhões de internautas brasileiros já escutaram um podcast. Outros 32%, aproximadamente 39 milhões de internautas, não sabem o que é um podcast. Segundo dados de 2019, da Podcast Stats Soundbite, o país já apresenta um crescimento anual de mais de 60%. Outros dados também comprovam um mercado em ascensão, são mais 16 milhões de ouvintes brasileiros diários, 21 milhões de usuários frequentes e 48 milhões de ouvintes totais.

Pensando nisso a Orelo, start-up criada pelo empreendedor brasileiro Luiz Felipe Marques (ex-Yellow), chega com o lançamento de um aplicativo de conteúdo em áudio, que oferece uma ampla oferta de podcasts originais, além de um catálogo global com mais de 700 mil títulos. O objetivo foi criar uma plataforma de podcasts que valoriza o bom conteúdo e a experiência do usuário, reunindo o que está sendo produzido no mercado de podcasts, além de também atuar em toda a cadeia do negócio, dando destaque aos podcasters com, por exemplo o pagamento por streaming e financiamento de novos projetos por crowdfunding, o que acaba por impulsionar e incentivar toda a indústria criativa com a produção de conteúdos originais. A empresa prevê repassar para a cultura, a arte e a o jornalismo mais de R$ 10 milhões nos primeiros anos de operação.

Um dos grandes diferenciais do novo modelo de negócio da start-up e que permite impactar positivamente todo o mercado de podcasts, é a remuneração dos produtores de conteúdo. O serviço exclusivo prevê uma contribuição aos criadores a partir das assinaturas, além de remuneração por cada play dado no aplicativo e apoios mensais que os usuários podem realizar aos seus podcasts favoritos.