Novo app de compras coletivas chega a Campinas

São Paulo, fevereiro de 2021 – A desvalorização cambial e a alta do dólar estão impactando diretamente a mesa do brasileiro. O preço dos alimentos disparou 25% só em 2020 e itens básicos, como milho e carne chegaram a subir quase 70%, de acordo com levantamento realizado pelo Ibre da FGV. E é diante desse cenário que os brasileiros buscam alternativas para que a alimentação do dia a dia não seja tão afetada, como por exemplo os aplicativos de compra em grupo.

Para se ter ideia da economia que estes aplicativos trazem, os usuários conseguem encontrar ofertas como cesta básica com 12 ítens são vendidas no app por R$27,90, 10% menos se comprados no supermercado ao lado de casa, fardo com 10kg de Arroz Camil por R$45,80 (12% de desconto), embalagem com 10 garrafas de Água Mineral com Gás Cristal Gold (510ml) por R$7,30 (50% de desconto), leite Santa Clara Integral por R$1,99 (24% de desconto), Sabão em pó OMO + Amaciante Ypê 2l por R$8,90 (65% de desconto), entre muitas outras promoções.

De acordo com Luciano Freitas, CMO da Facily, primeira plataforma de social commerce da América Latina, os aplicativos de compras em grupo representam uma democratização no acesso aos produtos. “A alta dos preços nos supermercados fez com que muitos brasileiros precisassem buscar alternativas e fazer compras em grupo, sem pagar frete e com produtos que chegam em todas as regiões, deixa a aquisição dos alimentos muito mais fácil”, pontua.

Apesar de a expectativa ser que o preço dos produtos não suba tanto em 2021 como foi no último ano, muitas famílias ainda sofrem os impactos da pandemia e a busca pelos alimentos mais baratos é constante. “Além da vantagem para o consumidor, conseguimos movimentar também os pontos de retirada, que muitas vezes são pequenos comércios da região”, garante Freitas.

Atualmente a Facily está disponível em toda a Grande São Paulo, Campinas, Sorocaba, Santos, São José dos Campos, Jundiaí, Sorocaba, Rio de Janeiro e Itu, com planos de expansão para outras localidades do interior paulista e outras cidades brasileiras, em breve.



Sobre a Facily

A Facily é a primeira plataforma de social commerce da América Latina. Fundada em 2018, o negócio tem como objetivo promover a compra em grupo e conectar consumidores aos melhores preços e produtos de multicategorias, entregues a partir de centros de distribuição próprios e parceiros na Grande São Paulo. Atualmente, o aplicativo da Facily conta com mais de 1 milhão downloads.