Novo apostará em Poit para governador SP

O deputado federal Vinicius Poit foi aprovado no processo seletivo do NOVO para a eleição ao governo do Estado de São Paulo do ano que vem. Atual líder do Partido na Câmara, Poit pretende concorrer ao segundo cargo majoritário mais importante do País com ideias que têm como principais destaques a geração de emprego, a modernização da saúde e o ensino profissionalizante.

Para o pré-candidato, o estado de São Paulo precisa de renovação. “Como deputado, cidadão e, agora pré-candidato, tenho estudado e me aprofundado muito sobre o estado e fica cada vez mais claro que precisamos de novas propostas, práticas e uma política que beneficie o cidadão na ponta”, afirma.

Feliz com a aprovação, Poit se diz motivado e confiante. Ele acredita que “no momento certo, os paulistas saberão escolher um nome que represente uma resposta a essa necessidade de renovação”.

Biografia

Vinicius Poit, 35 anos, é empreendedor e deputado federal (NOVO-SP), eleito com 207.118 votos em 2018. Formado em Administração de Empresas pela EAESP – FGV, tem experiência com reestruturação e gestão de negócios e mercado financeiro. É cofundador do Recruta Simples, site de empregos e recrutamento on-line. Atualmente, é líder do Partido NOVO na Câmara dos Deputados, Coordenador da Bancada Federal Paulista, Presidente da Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital e mandatário associado ao movimento Livres. Foi relator do Marco Legal das Startups e da Lei de Conectividade nas Escolas e no Campo.

Em sua atuação política, Poit se destacou pelo diálogo com diferentes atores políticos, alcançando excelentes resultados em pautas que vão desde a conectividade nas escolas, passando pelo saneamento básico, até o marco legal das startups. É uma voz de destaque no combate à corrupção, na defesa pela na igualdade de oportunidades e na geração de empregos. Vem trabalhando com afinco para acabar com a burocracia, reduzindo as barreiras entre o serviço público e o cidadão, com mais inovação, acesso à saúde, abertura ao agronegócio e desenvolvimento sustentável.

Processo Seletivo

Para ser aprovado com pré-candidato, Poit passou por quatro etapas de avaliação. Foram elas análise curricular em entrevista com membros da banca do Diretório Nacional, Diretório Estado de SP e da Fundação Brasil Novo; apresentação de plano de campanha e estratégia para captação de recursos, uma vez que o partido não faz uso de financiamento público; checagem de informações por consultoria externa, teste de ética e princípios de combate à corrupção; e apresentação técnica, com diagnóstico e soluções sobre a situação do Estado, principais problemas, pilares do plano de governo e panorama político/eleitoral.