Novinhos caem com o tráfico no Liberdade

Dois jovens ‘novinhos’ caíram em ação da Gama na noite desta quarta-feira em Americana. A ação da Guarda Municipal foi na rua Serra do Mar, no Parque da Liberdade por volta das 18:40h. A equipe de Romu GMs Dinael, Clovis, Salvato e Subinspetor Celso, GMs Santos, Donato, Montalvão detiveram J.A.M, 20, e J.G.S, 19.

O patrulhamento Tático de Romu na região da “favela do Zincão” avistou dois rapazes sendo um deles já conhecido pela atividade de tráfico de drogas em local conhecido da equipes. Com a suspeita, a equipe foi fazer a abordagem policial, mas os dois fugiram para o interior da favela, sendo acompanhados e notado quando um deles se desfez de algo.

Com a presença de outra equipe de Romu e viaturas, foram detidos os dois. Durante a busca pessoal realizada, encontrado R$40 em dinheiro e com o rapaz que dispensou o objeto, nada encontrado. Averiguado o objeto, a saber se tratar de um pote plástico contendo em seu interior drogas entre porções crack, maconha e cocaína.

Emanada voz de prisão aos detidos, ocorrência encaminhada a unidade de polícia civil, deliberando autoridade policial signatária pela apreensão das drogas, dinheiro, ratificação da prisão e recolha do autor da dispensa do objeto ao presídio de Sumaré e figurando o rapaz que estava com o dinheiro como investigado, sendo liberado após procedimentos cartorários de polícia judiciária.