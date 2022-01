Novinho na atividade pego pela Gama no São Manoel

Durante patrulhamento da guarda municipal de Americana em uma praça pelo bairro São Manoel, equipe observou um jovem entregando algo para outro indivíduo, ação que motivou a abordagem. A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira, por volta das 15h30.

Com a aproximação da viatura, o indivíduo que teria pego o objeto fugiu do local, não sendo possível a abordagem. Já com a parte que entregou o objeto, um jovem de 17 anos, foi localizado 13 porções de entorpecente aparentando ser maconha, R$20,00 no bolso da bermuda e mais R$20,00 na sua carteira.

Questionado a respeito do entorpecente localizado, o menor alegou ser para consumo próprio. Diante dos fatos, a parte menor, o dinheiro e os entorpecentes foram apresentados ao Plantão policial, onde a autoridade policial local, após tomar ciência dos fatos, determinou a elaboração do boletim de ocorrência, liberou o menor ao seu responsável, apreendeu as droga sem auto próprio e liberou o dinheiro para o menor.